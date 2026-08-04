Ettårigt vikariat som Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscenter
Region Blekinge / Sjukgymnastjobb / Karlskrona Visa alla sjukgymnastjobb i Karlskrona
2026-08-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du bli en av Hjälpmedelscenters specialistkompetenser?Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hjälpmedelscenter i Blekinge är organisatoriskt placerat i Region Blekinge men styrs av en samverkansnämnd som representerar Blekinges fem kommuner och Region Blekinge.
Hjälpmedelscenters uppdrag är att tillse att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor samt att tillhandahålla specialistkompetens inom hjälpmedelsområdet som via konsultation och rådgivning kan bistå förskrivarna i kommun och region.
Hjälpmedelscenter ska tillhandahålla specialistkompetens för att möta patienters och förskrivares behov. Just nu söker vi dig som är legitimerad fysioterapeut/arbetsterapeut och som vill utvecklas i din roll och bli en del av vårt team.
Om jobbet
Vi erbjuder ett ettårigt vikariat i rollen som hjälpmedelskonsulent, med möjlighet till förlängning. Du kommer att ingå i ett team bestående av hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker/ingenjörer och vara sakkunnig vid generell och individuell rådgivning och utprovning av hjälpmedel. Sortimentet riktar sig till både vuxna och barn. Du kommer även arbeta med utbildning av förskrivare, telefonrådgivning samt vara delaktig i upphandlingar av hjälpmedel. Viss del av arbetet kan komma att förläggas på annan plats än Hjälpmedelscenter.
Om dig
Vi söker dig som:
Har minst 2-4 års erfarenhet som legitimerad fysioterapeut/arbetsterapeut. Du behöver inte tidigare ha arbetat som Hjälpmedelskonsulent.
Har erfarenhet av hjälpmedelsbedömningar enligt förskrivningsprocessen samt utprovningar.
Har goda kunskaper och vana av att arbeta med Officeprogrammen och journalföring
Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Är serviceinriktad, flexibel och har ett konsultativt arbetssätt.
Har en pedagogisk förmåga och vana vid att planera och hålla i utbildningar.
Har B-körkort.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under annonseringstiden, så välkommen med din ansökan redan idag.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Skrädderivägen (visa karta
)
371 91 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Blekinge Kontakt
Avdelningschef
Anna Persson 0734-471353 Jobbnummer
10020548