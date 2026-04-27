Ett viktigt uppdrag väntar, sök tjänsten enhetschef inom hemvården i Båstad
2026-04-27
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Vår hemvård är en central del av samhället i kommunen, där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett gott liv - hemma. Att vara enhetschef inom hemvården är ett av de mest meningsfulla och utmanande uppdragen du kan ha. Det handlar om att tillsammans med dina medarbetare gör skillnad varje dag, både i stort och i smått. Du är med och skapar trygghet och glädje i människors vardag - något som är svårt att jämföra med andra yrken.
Vi söker dig som vill göra detta tillsammans med oss i Båstad. Som enhetschef hos oss får du vara med och forma framtidens vård och omsorg.
Arbetsuppgifter
Vi bygger om vår hemvård och har påbörjat ett arbete med enhetschefer som arbetar i team. Att teama tillsammans är vårt ledord. Hemvårdsgrupperna sitter tillsammans i samma byggnad tillsammans med er enhetschefer, administratörer och gruppledare. Vi ser hemvården som en helhet och ni som chefer har olika ansvar för helheten. Ni har personal- och arbetsmiljöansvar för var sin grupp och gruppledare. Därutöver har du följande ansvar för hemvården;
* Övergripande ansvar för kvalitetsarbetet
* Övergripande ansvar att internrevisionen godkänns
* Övergripande ansvar för kompetensutveckling
* Arbetar för att internkontroll godkänns
* Arbeta för att verksamhetsmålen uppfylls
* Arbetar med bemanningskrav
* Godkänner scheman
Din chefskollega har ansvar för;
* Övergripande ansvar för måluppfyllelse av verksamhetsplanen
* Övergripande budgetansvar
* Övergripande ansvar att internkontroll godkänns
* Övergripande ansvarar för planering
* Övergripande ansvarar för bemanningskrav
* Arbetar för att internrevisionen godkänns
* Arbetar för samtliga medarbetares kompetensförsörjning
* Godkänner scheman
Hemvården står inför stora utmaningar, men också möjligheter. Som enhetschef får du vara med och driva förändringar som gör skillnad för både medarbetare och vård- och omsorgstagare. Hos oss får du ett arbete som verkligen betyder något för både vård- och omsorgstagare, medarbetare och dig själv samt engagerade kollegor och ett nära samarbete med andra chefer och stödfunktioner.
Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Du som söker har relevant högskoleutbildning, till exempel socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har kunskap om lagar och riktlinjer som styr vård och omsorg, t.ex. Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda, samordna eller utveckla verksamhet, gärna i en chefs- eller arbetsledande roll. Du har gärna erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg, gärna inom hemvården.
Vi ser att du:
* Är en trygg och stabil ledare som inger förtroende
* Är van och tycker om att samarbeta i team
* Är lyhörd, empatisk och duktig på att skapa goda relationer
* Stöttar, coachar och skapar förutsättningar för delaktighet och ansvarstagande.
* Trivs med att vara nära verksamheten och vara ett stöd i vardagen
* Har god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika yrkesgrupper.
* Gillar att utveckla, förbättra och tänka nytt tillsammans med andra
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
De som blir kallade på intervju kommer att ha en kortare digital intervju 20/5 eller 21/5. Slutintervjuerna kommer ske fysiskt i Båstad kommunhus 26/5 och 28/5.
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag. Rökfri arbetstid tillämpas. Det finns också möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Kontaktuppgifter till fackliga företrädare finner du på fackförbundens webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "64".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
269 80 BÅSTAD
För detta jobb krävs körkort.
Båstads Kommun, Vård och omsorg
Avdelningschef äldreomsorgen
Suzanne Madar Bilalli 0431-77665
