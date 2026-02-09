Ett pedagogiskt AT-block vid Akademiska sjukhuset
2026-02-09
Akademiska sjukhuset
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Pedagogisk AT vid Akademiska sjukhuset
Pedagogisk AT vid Akademiska sjukhuset innefattar tolv månaders klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset, sex månaders tjänstgöring vid någon av länets vårdcentraler och ett pedagogiskt block på tre månader.
Syftet med en pedagogisk AT är att stärka hälso-och sjukvårdens kompetens och medvetenhet om de pedagogiska processerna och långsiktigt främja en god utbildningskultur.
Vi utlyser nu ett pedagogiskt AT-block. I blocket ingår:
• invärtesmedicinska specialiteter 4.5 månader
• kirurgiska specialiteter 4.5 månader
• psykiatri 3 månader
• allmänmedicin 6 månader
• pedagogiskt arbete 3 månader
I det pedagogiska blocket har du möjlighet att fördjupa din kunskap om pedagogiska processer och tillämpa pedagogiska verktyg. Du arbetar tre månader på Kliniskt träningscentrum (KTC) där du bland annat tjänstgör som instruktör vid interprofessionella simuleringsövningar, håller i HLR -kurser, leder seminarier/workshops/föreläsningar. I samband med tjänstgöringsstart utses en mentor för det pedagogiska arbetet och en individuell plan för arbetet utformas.
Du som söker ska ha läkarexamensbevis vid tillträdet.
Meriterande
Upp till sex månaders klinisk erfarenhet som vikarierande läkare är meriterande i denna rekrytering. Tidigare erfarenhet av arbete i Region Uppsala är meriterande. Annan relevant erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård kan också vara meriterade. Erfarenhet och/eller utbildning inom det pedagogiska fältet är meriterande, liksom kvalitets- och förbättringsarbete och forskning inom det pedagogiska fältet.
Din kompetens
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta kliniskt på universitetssjukhus och också få erfarenhet av primärvård. Som person är du noggrann och strukturerad. Du är också flexibel, har god samarbetsförmåga och omdöme.
Då vi rekryterar för framtiden ser vi gärna att du som söker vill fortsätta att utvecklas inom Region Uppsala efter avslutad AT.
Din ansökan ska innehålla
• Läkarexamensbevis, om du har hunnit få din läkarexamen, i annat fall ska den lämnas in till AT-enheten innan anställningsavtal kan utfärdas
• CV som redogör för din utbildning och arbetslivserfarenhet
• Tre referenspersoner
• Brev med motivering till pedagogisk AT, där du beskriver dig själv som pedagog, dina erfarenheter och/eller utbildning inom det pedagogiska fältet och vad du vill uppnå med dina pedagogiska insatser
• Intyg från uppdragsgivare om tidigare eller pågående pedagogiska insatser
• Intyg om eventuell forskning med pedagogisk inriktning
• Tjänstgöringsintyg som styrker din kliniska erfarenhet. Annat intyg kan godtas förutsatt att period (åå-mm-dd - åå-mm-dd) framgår och intyget är signerat
• Om du har utländsk läkarexamen ska du bifoga beslut från Socialstyrelsen om att göra allmäntjänstgöring, AT. Intyg om språkkunskaper i svenska motsvarande svenska C1/svenska som andraspråk 3 ska också bifogas
Ett eventuellt erbjudande om tjänst sker efter en sammanvägning av meriter, såväl kliniska som pedagogiska, och intervjuer.
Viktig information om din ansökan
Vi har bara möjlighet att behandla fullständiga ansökningar.
Som sökande har du ansvar för att kontrollera att din ansökan är komplett. Dina underlag ska vara uppladdade senast sista ansökningsdag.
Vi vill att du besvarar samtliga frågor i ansökningsformuläret.
I ditt CV behöver du ange år/månad/dag till år/månad/dag för tidigare anställningar och anställningens omfattning i procent.
Övrig information
Intervjuer genomförs på Akademiska sjukhuset under vecka 12, 2026. Tjänstgöringsstart är planerad till vecka 36, 2026
I denna rekrytering har vi möjlighet att anställa vi en AT-läkare med inriktning mot pedagogik.
Vi erbjuder
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
AT-chef Pernilla Rundlöf Nygren at.rekrytering@regionuppsala.se
Facklig kontakt Upplands allmänna läkarförening ual@lsf.se
För pedagogiska frågor
AT-studierektor Evelina Hedström-Karlsson, evelina.hedstrom-karlsson@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS180/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9729871