Ett lagerjobb utöver det vanliga teknik, tempo och utveckling i fokus
2026-03-19
Redo för ett lagerjobb med tempo och teknik? - Bålsta
Vi letar efter personer som vill jobba i ett lager där det är full fart och där teknik är en naturlig del av jobbet. Här händer det grejer hela tiden, och du blir en viktig del av att få allt att fungera.
Gillar du att jobba fysiskt, samtidigt som du är bekväm med system och datorer? Då kan det här vara helt rätt.
Vad du gör hos oss:
Plock och pack i högt tempo
Arbeta i olika system dagligen
Hålla koll på flödet och lösa enklare problem
Vara en del av ett team som levererar varje dag
Arbetstider:
Skift (dag/kväll/natt)
Helgpass finns
Vi tror att du:
Har ett intresse för IT eller teknik
Gillar tempo och att ha mycket att göra
Är pålitlig och tar ansvar
Bidrar med bra energi
Vi erbjuder:
Heltid och deltid
Möjlighet att utvecklas
Ett jobb där dagarna går snabbt
Ta chansen idag och ge dig in i ett nytt spännande arbete på ett stort växande företag som ligger i framkant inom automation och lagerteknik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
746 41 BÅLSTA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9807166