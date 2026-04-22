Ett jobb med både skratt och värme - Assistent sökes!
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2026-04-22
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Tierp
, Östhammar
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi behöver nu utöka vår grupp med en assistent som kan arbeta deltid, framför allt pass runt 15.00-21.00 vardagar och helger och röda dagar, oftast dagtid.
Intro kan påbörjas ganska snart till rätt person, och önskemålet är att du kan arbeta en del i sommar.
Så nu söker vi dig som brinner för att hjälpa och har god kommunikationsförmåga. Du är lyhörd för och har lätt att se och ta hand om kundens behov.
Arbetet kräver att du som person är självgående och har god initiativförmåga. Du får gärna ha barnasinnet kvar som då kan hjälpa flickan till en inkluderande och meningsfull vardag.
Hon är 18 år och bor med sin familj i Gävle, hundar finns också i hemmet. Hon har multipla handikapp som gör att hon har behov av att du assisterar och stöttar henne i alla typer av situationer i hemmet, skolan och på fritidsaktiviteter etc. Din arbetsplats är där flickan befinner sig.
Flickan sitter i rullstol och förflyttningar sker mestadels med lift, som du får utbildning i.
Hennes vård och omsorgsbehov är omfattande och det innebär att du behöver hjälpa till med all hygien, dusch, på och avklädning, matning via "knapp/PEG", träning så som stretching och andra aktiviteter.
Du får gärna ha erfarenhet av att jobba som assistent i familj tidigare. Vana att hantera olika hjälpmedel som, rullstol, lift, sondmatning är också ett plus.
Vi ser gärna att du har körkort, då hon har egen bil (manuell), så man kan åka på äventyr och hitta på roliga saker ihop.
Vi intervjuar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Intro kommer erbjudas snabbt till rätt person.
Förbered dig gärna med ett utdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan, eller ring för frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
Alma assistans AB
Kontakt
Anna Henriksson anna.henriksson@friab.se 0720503298
9869878