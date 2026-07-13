Ett jobb där du kan växa - på riktigt
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hjo Visa alla säljarjobb i Hjo
2026-07-13
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På Exaltera Marketing handlar jobbet om mer än försäljning. Det handlar om att utvecklas, bygga självförtroende och vara en del av ett team som vill se varandra lyckas.
Nu söker vi fler säljare med utgångspunkt i Hjo.
Vad gör man som säljare hos oss?
Du träffar människor genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Varje kundmöte är en möjlighet att skapa förtroende, förstå behov och hjälpa till att hitta rätt lösning.
Du behöver inte ha arbetat med försäljning tidigare. Vi ger dig en ordentlig introduktion, praktisk utbildning och coachning längs vägen så att du kan känna dig trygg i din roll.
Du utgår från vårt kontor i Hjo och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, utveckling och positiv energi är en naturlig del av vardagen.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att utvecklas vidare inom företaget
En arbetsplats där gemenskap och ambition går hand i hand
Vi gillar att uppmärksamma framgångar
När du når dina mål tycker vi att det ska firas. Därför har vi återkommande tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är nyfiken och tycker om att träffa människor
Har en positiv inställning och gillar att lära dig nya saker
Motiveras av att utvecklas och nå uppsatta mål
Tar ansvar och bidrar till en bra teamkänsla
Vill ha ett jobb där din egen insats gör skillnad
Tidigare erfarenhet är inget krav. Det viktigaste är att du kommer med rätt inställning och viljan att utvecklas.
Ansök idag
Om du söker ett jobb där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Hjo. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
544 33 HJO Jobbnummer
10001943