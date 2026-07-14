Ett jobb där din utveckling står i fokus
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vaggeryd Visa alla säljarjobb i Vaggeryd
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Vaggeryd.
Vill du ha ett arbete där du får träffa människor, utvecklas varje dag och se tydliga resultat av din egen insats? Hos oss får du möjligheten att lära dig försäljning från grunden, bygga erfarenhet och bli en del av ett team som vill se dig lyckas.
Din roll hos oss
Som säljare arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar relationer, väcker intresse och presenterar lösningar som passar deras behov.
Vi tror att alla kan utvecklas med rätt stöd. Därför får du en trygg start genom introduktion, praktisk utbildning och kontinuerlig coachning från vårt team.
Du utgår från vårt kontor i Vaggeryd och blir en del av en grupp där vi hjälper varandra, delar erfarenheter och skapar framgång tillsammans.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Ett team med stark gemenskap och högt engagemang
Vi uppmärksammar prestationer
Vi tycker att det ska vara roligt att nå sina mål. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har energi och en positiv inställning
Vill utvecklas och lära dig nya saker
Trivs med att arbeta mot mål
Bidrar till en bra stämning i teamet
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Det viktigaste är din inställning, ditt driv och viljan att utvecklas.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att växa, påverka din egen inkomst och bygga erfarenhet för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vaggeryd. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
567 32 VAGGERYD Jobbnummer
10001966