Ett flexibelt extrajobb som underhållspersonal i Göteborg i somm - Bemannia Kontor AB - Riv- och sanerarjobb i Göteborg

Bemannia Kontor AB / Riv- och sanerarjobb / Göteborg2021-04-15Är du på jakt efter ett sommarjobb och tycker om ordning och reda ? Vi söker nu för vårt dotterbolag Bemanniqs räkning personal för arbete som hållplatsservice inför sommaren. Det är ett flexibelt extraarbete med varierande arbetstider i Göteborg med omnejd under sommaren.Om uppdragetSom underhållspersonal på Hållplatsservice ingår du i ett lag som arbetar med drift och underhåll av hållplatser, terminaler och stationer. Du ansvarar för att upprätthålla och förbättra kvalitén på ert område. Förutom att arbeta mot felanmälan så utförs kontinuerlig tillsyn enligt fastställt intervall för att upptäcka vandalism.Vi söker dig som är självgående och drivande i ditt dagliga arbete. Du är ansvarstagande, hjälpsam och van vid att arbeta självständigt utomhus. Du arbetar noggrant, metodiskt och har ett stort tålamod. Du är en lagspelare med helhetssyn på företagets verksamhet och har lätt för att samarbeta.2021-04-15Huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar tvätt och städ, reparation, klottersanering, glasning, uppsättning och nedtagning av infomaterial samt beställa material som behöver bytas.Erfarenhet av att arbeta systematiskt, noggrant och metodisktErfarenhet av fysiskt arbete utomhusHögt ansvarstagande, ordning och redaErfarenhet av självständigt arbete liksom god samarbetsförmågaGymnasiekompetens eller motsvarandeB-körkort & god körvana i stadstrafikGod allmänhälsa eftersom det förekommer tunga lyftDator- och systemvanaMycket goda kunskaper i svenska språketMeriterandeErfarenhet av klottersaneringErfarenhet av reparationsarbetenEftergymnasial utbildning med inriktning mot reparation/service/transport/verkstadOm ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare.För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på telefon 08-122 00 450.Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-30Bemannia Kontor AB5693317