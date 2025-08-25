Eterni söker erfarna MIG/TIG svetsare till Bjädes Mekaniska i Ekenässjön.
Eterni Sweden AB/ Vetlanda / Svetsarjobb / Vetlanda Visa alla svetsarjobb i Vetlanda
2025-08-25
SVETSARE TILL BJÄDES MEKANISKA
Eterni Sweden AB hjälper Bjädes Mekaniska att rekrytera erfarna svetsare. För tjänsten ska du som söker ha kunskaper, samt några års erfarenhet av MIG och TIG-svetsning.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som svetsare kommer du att arbeta med både manuell- och automatsvetsning inom produktion och tillverkning. För dig som svetsare kommer arbetet att innebära mycket omväxlande arbete och roliga utmaningar. I din roll som svetsare hos Bjädes kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära
MIG och TIG-svetsning.
Ritningsläsning.
Kvalitetskontroller
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Bjädes Mekaniska erbjuder både robotsvetsning samt manuell svetsning. För produktion i stora serier och frekvent återkommande detaljer använder vi oss av robotsvetsning. Bjädes Mekaniska svetsar i de flesta material som stål, aluminium och rostfritt. Vid manuell svetsning använder dom sig av MIG- och TIG-svetsning med modern utrustning. Bjädes Mekaniska klarar av såväl stora som små detaljer och serier. Deras absoluta största styrka på svetsavdelning är den oerhörda hantverksskicklighet som finns bland deras medarbetare.
Du som söker den här tjänsten tror vi är en serviceinriktad och självgående person med en förståelse för kvalité och material. Du bör vara trygg i din roll och ha god erfarenhet av svetsning och ett intresse för maskin och automation. All tidigare erfarenhet inom området ses som ett stort plus.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som svetsare är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://bjades.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden AB/ Vetlanda Kontakt
Mattias Ekman mattias.ekman@eterni.se Jobbnummer
9473809