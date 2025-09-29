Eterni rekryterar Inköpare / Innesäljare / Planerare till Intentius
Eterni Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Växjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Växjö
2025-09-29
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Inköpare / Innesäljare / Planerare till Intentius i Växjö
Vill du kombinera din erfarenhet från stålbranschen eller teknisk industri med en bred och ansvarsfull roll inom inköp, försäljning och produktionsplanering?
Hos Intentius får du arbeta i ett teknikdrivet företag med korta beslutsvägar, hög teknisk nivå och stort kundfokus - där din insats verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som Inköpare / Innesäljare / Planerare blir du en nyckelperson i hela vår värdekedja - från att säkra rätt råmaterial och komponenter till att planera produktionen och säkerställa smidiga kundflöden från order till leverans.Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
Inköp
Ansvara för löpande inköp av material och tjänster till produktion och kontor
Söka och utvärdera nya leverantörer, inklusive kvalitets- och miljöaspekter
Förhandla om inköpsavtal och priser samt hålla lagernivåer optimerade
Hålla dig uppdaterad om marknadens prisläge, trender och produktutveckling
Försäljning / ordermottagning
Ha daglig kundkontakt och säkerställa hög kundnöjdhet
Registrera order och hantera offerter inom satta befogenheter
Förhandla priser och övriga villkor med kunder
Planering
Planera och koordinera produktionen för att möta leveranstider och kundkrav
Göra kapacitetsbedömningar utifrån maskiner, material, metoder och personal (4M)
Delta i beslut om investeringar i maskiner och verktyg
Bidra till utveckling av interna flöden och produktionsmetoder
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från teknisk industri, helst från stålbranschen, som är trygg i att arbeta självständigt med ansvar för både kundkontakt, planering och inköp.Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en varierad roll där administration, kommunikation och teknik går hand i hand.
Du har: Erfarenhet från stålbranschen eller teknisk industri
Tidigare arbete med inköp, planering eller teknisk innesälj
God kommunikativ förmåga och trygghet i kunddialoger
Förmåga att arbeta självständigt och driva processer framåt
God svenska och engelska i tal och skrift
Datorvana, med erfarenhet av Office 365 och affärssystemet Pyramid
Kunskap inom CAD/CAM och ritningsläsning.
Erfarenhet av arbete inom ramen för ISO9000 och ISO14000
Det här får du hos oss
En bred och ansvarsfull roll i ett stabilt och växande företag
Frihet under ansvar och stora möjligheter att påverka
Närhet till både produktion och kund
En trivsam arbetsmiljö med högt engagemang och nära samarbete i teamet
Modern maskinpark och hög teknisk nivåPubliceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Tjänsten som Inköpare / Innesäljare / Planerare är en direktrekrytering där du blir anställd av Intentius IndustriKomponenter AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisas till Marcus Royson som nås via marcus.royson@eterni.se
.Övrig information
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.Sök tjänsten via www.eterni.se.Vi
tillämpar löpande urval - så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Intentius - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Intentius Industrikomponenter AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9530480