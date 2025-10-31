Estetisk handledare till arbetsinriktad daglig verksamhet
2025-10-31
Tjänsten innebär daglig praktisk handledning inom illustration, teckningsundervisning och spelutveckling av högfungerande vuxna individer med funktionsvariation.
Som handledare hos oss krävs det att du har minst 3årig grundutbildning inom vård och omsorg eller erfarenhet vi bedömer som likvärdigt.
Som estetisk handledare ska du också ha utbildning eller yrkeserfarenhet av estetiskt/grafiskt arbete, det är meriterande om du har båda. Vi tror att du är illustratör, undervisare inom konst och form, grafisk formgivare eller spelutvecklare. Det är meriterande om du utöver ovanstående har kunskap inom hantverk eller annat kreativt skapande.
För att trivas som medarbetare hos oss ska du ha ett genuint intresse och viljan att stötta och motivera andra att genomföra och uppnå sina mål. Du som handledare är lyhörd för andras behov och tar ansvar gentemot arbetsplatsen och dom som har sin arbetsplats här.
Du ska se fördelarna med att arbeta i en privat verksamhet med nära samarbete mellan personal, ledning och brukare. Du ska trivas med ett kontinuerligt utvecklingsarbete på individuell nivå såväl som verksamhetsnivå.
Verksamheten har idag 2 avdelningar där 25 brukare har sin arbetsplats och 6 anställda arbetar. Vi söker nu en till medarbetare som vill vara med i det fortsatta arbetet framåt och utveckla vår unika nischade verksamhet där personer med funktionsvariation får möjligheten att förverkliga sina mål inom etiskt och grafiskt arbete genom struktur, rutin och kontinuitet.
Tjänsten är på 100%, 37,5 tim/vecka. Vi tillämpar arbetstidsförkortning.
