Estetic soker en injektionsskoterska för ett vikariat
Vackra Drag AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-09
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Vi söker dig som är legitimerade sjuksköterska
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av fillers och botox
Har insyn och intresse för skönhetsbranschen
Du är flexibel och trygg i din yrkesroll
Varm och positiv, utåtriktat och serviceinriktad
Att ge det lilla extra mot kunder och i ditt arbetssätt är ett självklarhet för dig likaså ett ständigt utveckling
Du har en förmåga att delge information på ett säkert och förtroendegivande sätt. Förmåga att se och läsa kundens önskemål, förväntningar och behov. Tjänsten är ett vikariat på 50 % under ett år, med goda möjligheter till förlängning.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära relation till kunden i ett kreativt skapande arbete.
Presentera och utföra injektionsbehandlingar med fillers och botulinumtoxin, biostimulerande injektioner samt skinboosters.
Samt upprätthålla en vacker klinik och god service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: goteborg@estetic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vackra Drag AB
(org.nr 559275-2694) Arbetsplats
Estetic Göteborg Jobbnummer
9998748