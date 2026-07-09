Estetic soker en injektionsskoterska för ett vikariat

Vackra Drag AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2026-07-09


Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vackra Drag AB i Göteborg

Vi söker dig som är legitimerade sjuksköterska
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av fillers och botox
Har insyn och intresse för skönhetsbranschen
Du är flexibel och trygg i din yrkesroll
Varm och positiv, utåtriktat och serviceinriktad
Att ge det lilla extra mot kunder och i ditt arbetssätt är ett självklarhet för dig likaså ett ständigt utveckling
Du har en förmåga att delge information på ett säkert och förtroendegivande sätt. Förmåga att se och läsa kundens önskemål, förväntningar och behov. Tjänsten är ett vikariat på 50 % under ett år, med goda möjligheter till förlängning.

Publiceringsdatum
2026-07-09

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära relation till kunden i ett kreativt skapande arbete.
Presentera och utföra injektionsbehandlingar med fillers och botulinumtoxin, biostimulerande injektioner samt skinboosters.
Samt upprätthålla en vacker klinik och god service

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: goteborg@estetic.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vackra Drag AB (org.nr 559275-2694)

Arbetsplats
Estetic Göteborg

Jobbnummer
9998748

Prenumerera på jobb från Vackra Drag AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vackra Drag AB: