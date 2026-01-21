Eslövs kommun söker språk-, läs- och skrivutvecklare
Vill du vara med och utveckla undervisningen så att alla elever får bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan? Nu söker vi en engagerad språk-, läs- och skrivutvecklare som vill bidra till ökad kvalitet i Eslövs kommuns kommunala grundskolor.
I rollen arbetar du strategiskt och långsiktigt på klassrums-, skol- och huvudmannanivå. Du stöttar skolor i utvecklingen av undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, i nära samarbete med lärare, rektorer och andra professioner. Arbetet omfattar kompetensutveckling, kartläggning, analys och stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du har även ett nära samarbete med skolbibliotekarierna som en del av kommunens satsning på skolbibliotek.
Tjänsten är ny, vilket ger dig stora möjligheter att vara med och forma uppdraget i samarbete med skolor och förvaltning. Du är centralt organiserad och placerad på Språkutvecklingscentrum tillsammans med andra skolutvecklare, bland annat inom matematik, samt lärare i den centrala förberedelseklassen, modersmålslärare och studiehandledare.
Ditt uppdrag
Du är en nyckelperson i arbetet med att stärka elevernas språkliga förmågor och kommer tex att:
• Stödja och handleda lärare i språk-, läs- och skrivutvecklande arbetssätt.
• Organisera läs- och skrivutvecklande arbete som utmanar och fördjupar pedagogernas kunskaper.
• Utveckla strategier och metoder för att främja läs- och skrivlust hos alla våra elever.
• Arbeta med kartläggning och analys av elevers språk- och läsutveckling.
• Skapa forum för erfarenhetsutbyte och utveckling.
• Bidra till kompetensutveckling och nätverk inom området.
• Bidra med relevant kompetensutvecklande forskning och beprövad erfarenhet inom området
Din erfarenhet
• Du har svensk lärarlegitimation och erfarenhet av undervisning i grundskolan.
• Du har dokumenterad kunskap om språk-, läs- och skrivutveckling.
• Du är prestigelös, flexibel och trygg i att leda förändringsprocesser och inspirera kollegor.
• Du har god analysförmåga, samarbetsförmåga och ett utvecklingsinriktat arbetssätt.
• Du har dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete.
• Det är meriterande om du har en forskarutbildning inom språk-, läs- och skrivutveckling eller annan motsvarande kompetens.
Är det här du?
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer
• Har ett strukturerat och självständigt arbetssätt
• Är lyhörd och kan anpassa ditt stöd utifrån olika verksamheters behov
• Trivs med att arbeta både strategiskt och verksamhetsnära
• Har förmåga att omsätta forskning och styrdokument till praktisk undervisning
• Är initiativtagande och driver utvecklingsarbete framåt
• Har ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt
Vi erbjuder
• Ett stimulerande uppdrag där du gör verklig skillnad för elevernas lärande.
• Möjlighet att arbeta i ett kompetent och engagerat team.
• Ett strategiskt och utvecklande uppdrag med stor möjlighet att påverka arbetet.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
