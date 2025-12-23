Ersättningshandläggare till Kommunals a-kassa, Visby
2025-12-23
Arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt, och a-kassornas uppdrag är avgörande i dagens samhälle.
Nu söker vi dig som vill vara med och säkerställa en god medlemsservice och effektiv handläggning av ärenden på Kommunals a-kassa!
Om befattningen
Som ersättningshandläggare har du en central roll i att ge service till våra medlemmar genom att handlägga ärenden, bemanna telefonen och svara på meddelanden. Rollen ingår i a-kassans lokala enheter och är en viktig del av vår produktionsverksamhet. Du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans arbetar för att nå uppsatta produktions- och verksamhetsmål.
Huvudsakliga ansvarsområden
- Effektiv och rättssäker handläggning av varierande ärendetyper i vårt handläggningssystem Våra Sidor.
- Service och vägledning till medlemmar och myndigheter i telefonsamtal och genom svar på meddelanden från medlemmar.
Vem är du?
På Kommunals a-kassa har vi alltid medlemmen i fokus och du förväntas vara professionell, trovärdig, empatisk och engagerad.
Din analytiska förmåga gör att du effektivt kan hantera komplexa problem och situationer. Du hanterar mycket information och behöver kunna avgöra vad som är viktigt för att nå fram till beslut. Du är en duktig kommunikatör som kan förklara även svåra ämnen på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt. Du är strukturerad och effektiv i ditt arbete, har förmågan att skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter utan att tappa i kvalitet, samt trivs med att samarbeta och att arbeta mot mål och fokusera på resultat.
Du behöver vara öppen inför att arbetssätt kan komma att ändras och utvecklas utifrån den digitalisering som sker i hela samhället och behöver ha förmåga att själv ta ansvar för att ta till dig ny teknik, nya arbetssätt och ny information. Vi ser gärna att du själv bidrar med idéer och tänker nytt.
Du handlägger och fattar beslut utifrån gällande lagstiftning och praxis, besluten har stor påverkan på våra medlemmar och det är viktigt att du kan skilja på det professionella och det personliga.
Vi söker dig som har
- Eftergymnasial utbildning om minst 120 högskolepoäng med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med för tjänsten relevant och dokumenterad erfarenhet, exempelvis arbete som handläggare av ersättningsärenden inom a-kassa.
- God IT-vana och lätt för att navigera i olika tekniska miljöer.
- Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift. Vi arbetar med klarspråk vilket innebär att vi omvandlar komplexa juridiska begrepp till tydliga, lättförståeliga och korrekta texter för våra medlemmar.
- Goda kunskaper i engelska.
Meriterande
- Om du har erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden, gärna från a-kassa eller från myndighet som vi bedömer som relevant.
- Om du har erfarenhet av att fatta beslut enligt lag om arbetslöshetsförsäkringen och lag om arbetslöshetskassor.
- Kunskap i att tolka och tillämpa lagtexter
Vad erbjuder vi dig?
Vi ser rekrytering som en investering och tycker det är viktigt att du som medarbetare trivs och ges möjlighet att utveckla dina talanger. Sedan hösten 2025 gäller en helt ny arbetslöshetsförsäkring, vilket innebär en spännande utveckling för vår verksamhet. Som ny handläggare kommer du snabbt få möjlighet att, och förväntas, bidra till att ge våra medlemmar service och vägledning. Inledningsvis genom arbetsuppgifter av mer grundläggande karaktär.
Allt eftersom får du succesivt bygga på dina kunskaper och bredda din kompetens, med målet att på sikt kunna hantera alla de ärendetyper som ingår i rollen som ersättningshandläggare. Utbildningen sker internt och över tid och varvas med handläggning och bidrag i vår produktion. Om du redan är utbildad a-kassehandläggare och har erfarenhet av att arbeta i vårt handläggningssystem Våra Sidor kommer en individuell plan att göras för dig.
Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med engagerade kollegor i en teamorganisation där vi stöttar varandra och tillsammans driver vårt arbete framåt mot våra verksamhetsmål. På vår arbetsplats råder det en inkännande och tillåtande miljö där vi värdesätter transparens och tydlig kommunikation. Här arbetar du med frihet under ansvar och hemarbete är möjligt, naturligtvis så länge det passar verksamheten.
På våra kontor arbetar runt 30 medarbetare i trevliga lokaler och du kommer ingå i ett av våra team med handläggare.
Vi erbjuder generösa förmåner såsom
- Veckoarbetstid på 37,5 timmar
- Möjlighet att arbeta hemifrån en del av tiden
- 32 semesterdagar och 3 fridagar
- Lunchförmån
- Årligt friskvårdsbidrag på 5 000 kronor
Lönespannet för denna tjänst ligger mellan 31.000-41.500 beroende på erfarenhet och kompetens. Kommunals a-kassa har kollektivavtal med Handels med lön och arbetsvillkor enligt gällande avtal.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att vi utgår från kompetenser som är viktiga i rollen. För att du ska trivas och ha rätt förutsättningar för rollen lägger vi även stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker flera ersättningshandläggare med start så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tjänsterna är tillsvidareanställningar, med krav på 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök med CV och en kort motivering till varför du är rätt person för oss.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: rekrytering@kommunalsakassa.se
Sista ansökningsdag är 11/1-2026
Om Kommunals a-kassa
Kommunals a-kassa är en av Sveriges största a-kassor med över 590 000 medlemmar som arbetar inom samhällsservice - i kommuner, regioner och privata verksamheter.
Vi är en samhällsviktig funktion och central del av den svenska modellen. Vårt uppdrag är att handlägga arbetslöshetsersättning snabbt, rättssäkert och med hög service, så att våra medlemmar kan känna trygghet även när arbetslivet förändras.
Vi finns på åtta orter i landet, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, besök kommunalsakassa.se
