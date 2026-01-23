Errixon takvård söker Taktvättare och Takmålare
Errixon takvård AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Halmstad Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Errixon takvård AB i Halmstad
, Borås
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du jobba utomhus och göra skillnad?
Vi söker dig som vill vara med och skapa renare och tryggare hem i Halmstad med omnejd!
Vi är ett expansivt företag med fokus på hållbara lösningar inom fastighetsunderhåll. Just nu söker vi en person som vill arbeta praktiskt ute på fältet med rengöring och underhåll av tak och fasader - inklusive taktvätt, fasadtvätt och takmålning. Här får du en aktiv roll där du tillsammans med engagerade kollegor levererar arbete av hög kvalitet.
Om rollen
Som en del av vårt arbetslag kommer du att arbeta med:
Taktvätt
Fasadtvätt
Takmålning
Arbetet sker utomhus året runt och ofta på höga höjder, vilket innebär att du:
Behöver känna dig trygg i fysiskt arbete
Vara bekväm med att använda fallskydd
Kunna arbeta noggrant och metodiskt även i varierande väderförhållanden
Du blir en viktig del av ett mindre team där samarbete, ansvarstagande och god kommunikation är avgörande. Vi uppskattar initiativförmåga, ett öga för detaljer och en positiv inställning - både internt och mot våra kunder.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Goda arbetsvillkor och schyssta förmåner
Frihet att planera arbetsdagen tillsammans med teamet
Vi söker dig som
Har B-körkort
Är i god fysisk form och trivs med aktivt utomhusarbete
Inte är höjdrädd
Är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning
Är tillgänglig för arbete måndag-fredag, 08.00-17.00
Extra plus om du har erfarenhet av
Arbete på höga höjder
Andra fysiskt krävande yrken
Målningsarbete (t.ex. tak eller fasad)
Startdatum: 1 mars 2025
Anställningsform: Timanställning med chans till heltidsarbete
Antal platser:1
Lön: Fast timlön
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Ansök gärna tillJobb@errixon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@errixon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Errixon takvård AB
(org.nr 559456-6431) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9702715