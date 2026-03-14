ERP-specialist till global verksamhet i regionen!
Bli en del av vår kunds framgångsrika, globala team som driver innovation inom livsmedelsindustrin, med kunder och verksamhet över flera kontinenter. Här får du en nyckelroll i att utveckla och förvalta affärskritiskt ERP-system (SAP S/4HANA Cloud) i en dynamisk och internationell miljö.Publiceringsdatum2026-03-14Om tjänsten
I denna roll som ERP Specialist blir du en central del av IT-avdelningen, ansvarig för att säkerställa effektivt och verksamhetsanpassat affärssystem (SAP S/4HANA Cloud). Du kommer att kombinera support och administration med aktivt deltagande i utvecklings- och implementeringsprojekt i en global kontext.
Du erbjuds
En dynamisk roll där du får arbeta verksamhetsnära med affärskritiskt ERP-system i en internationell miljö.
Möjligheten att aktivt påverka systemutveckling och processförbättring, samtidigt som du säkerställer systemstabilitet och effektivitet.
Goda utvecklingsmöjligheter inom affärssystem, processutveckling och internationella IT-projekt.Dina arbetsuppgifter
Hantera globala supportärenden och problem relaterade till ERP-system (SAP S/4HANA Cloud).
Registrera, följa upp och säkerställa lösning av inkommande ärenden.
Delta i projekt för utveckling, implementering och underhåll av ERP-system.
Samordna utbildning av slutanvändare och ta fram systemdokumentation.
Samarbeta med externa konsulter gällande systemförbättringar och förändringar.
Administrera användare, behörigheter och central masterdata i ERP-systemet.
Vi söker dig som
Relevant eftergymnasial IT-utbildning gärna inom Datateknik, Systemutveckling, Affärssystem eller liknande
Tidigare erfarenhet av att arbeta med ERP-/affärssystem (administration, support eller utveckling)
Tidigare erfarenhet av att samla in och analysera affärskrav och översätta dessa till funktionella och tekniska krav
Erfarenhet av Microsoft Power BI från arbete/studier eller hobby
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av implementeringar av best practice
Erfarenhet av SAP (SAP S/4HANA Cloud)
Erfarenhet som konsult eller super user inom ERP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4VLAI4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ
