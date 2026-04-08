ERP Systemförvaltare - verksamhetsnära roll med stort inflytande
Mestergruppen Sverige AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-04-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mestergruppen Sverige AB i Solna
, Upplands Väsby
, Tyresö
, Haninge
eller i hela Sverige https://mestergruppen.se/om-mestergruppen/karriaer/
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar affärsförståelse med systemutveckling - och där ditt arbete gör direkt skillnad i vardagen för hundratals användare?
Hos Mestergruppen får du en nyckelroll i att utveckla och förvalta affärssystem som används av våra medlemsföretag. Du arbetar nära verksamheten och driver förbättringar som stärker våra medlemmars konkurrenskraft - från butik och lager till försäljning och inköp.
Om rollen
Som ERP Systemförvaltare inom Medlemssystem ansvarar du för att våra affärssystem fungerar effektivt, utvecklas i rätt riktning och skapar verkligt värde i verksamheten.
Du blir en del av ett team som arbetar med ett integrerat systemlandskap där flera lösningar samverkar (ERP, kringliggande system och integrationer). Rollen innebär nära samarbete med både interna funktioner och våra fria handlare runt om i landet.
Dina ansvarsområden
Driva utvecklingen av affärssystem och tillhörande processer
Ta fram och äga roadmap samt prioritera utvecklingsinsatser
Bidra till koncerngemensamma lösningar tillsammans med ERP-funktioner i koncernen
Samla in behov från verksamheten och omsätta dessa till tydliga krav
Driva förbättringsinitiativ tillsammans med användare och intressenter
Vara beställare gentemot leverantörer och följa upp leverans, kvalitet och support
Delta i test, implementation och vidareutveckling av system
Stötta verksamheten i användning av system och arbetssätt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta med affärssystem inom detaljhandel, bygghandel, logistik eller liknande verksamhet - antingen som avancerad användare, systemförvaltare eller konsult. Du har:
Erfarenhet av kravställning och prioritering i nära samarbete med verksamheten
Förståelse för processer inom handel, lager eller logistik
Förmåga att översätta affärsbehov till systemlösningar
Erfarenhet av att driva förbättringar eller förändringsarbete
Relevant eftergymnasial utbildning och/eller akademisk examen
B- körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av bygghandelssystem (t.ex. Trygg/2000 eller iFenix)
Arbetat med projektledning eller processutveckling
Erfarenhet av leverantörsstyrning
Förståelse för integrationsflöden (t.ex. API/EDI)
För att lyckas i rollen tror vi att du
Är handlingskraftig, tar initiativ och driver arbetet framåt från idé till genomförande
Har lätt för att samarbeta och skapa förtroende hos olika intressenter
Kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt
Har förmåga att se helheten och prioritera utifrån affärsnytta
Är nyfiken och vill förstå både verksamhet och system på djupet
Vi erbjuder
En verksamhetsnära roll med stort inflytande
Möjlighet att påverka och utveckla affärskritiska system och arbetssätt
Ett brett kontaktnät inom både verksamhet och IT
En dynamisk vardag med variation och eget ansvar
Möjlighet till utveckling inom t.ex. projektledning eller lösningsarkitektur
En tjänst där resor inom landet är en naturlig del av arbetetPubliceringsdatum2026-04-08Övrig information
Placering: Mestergruppens servicekontor i Solna Strand.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader.
På Mestergruppen tillämpar vi principen kontoret som bas, vilket innebär 3 dagar på kontoret som bas. Vi har kollektivavtal och tjänstepension.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25.
PS! Till rekryteringsbolag undanber vi oss kontakt, då vi rekryterar till denna tjänst själva. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119707".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mestergruppen Sverige AB
(org.nr 556185-4315)
Hemvärnsgatan 9
)
171 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mestergruppen Kontakt
Isabela Ponce De Leon isabela.ponce.de.leon@mestergruppen.se
9843287