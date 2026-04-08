ErgoNordics söker rutinerad säljare inom ergonomi & arbetsmiljö
Complete Partner Norrköping AB / Säljarjobb / Sundsvall
2026-04-08
Vill du vara med och skapa framtidens arbetsplatser?
Vill du göra skillnad och bidra till bättre hälsa, välmående och produktivitet på arbetsplatser? Vi söker nu en driven B2B-säljare till ErgoNordics som är en ledande aktör inom ergonomi och arbetsmiljö i Norden. Ta chansen att vara en del av deras framgångsrika tillväxtresa i Sverige!
Om rollen
Som säljare får du en nyckelroll i att utveckla och expandera marknadspositionen i Sverige. Du ansvarar för hela säljprocessen, från att identifiera affärsmöjligheter till att bygga långsiktiga kundrelationer.
ErgoNordics erbjuder innovativa och kvalitativa lösningar som verkligen gör skillnad på arbetsplatser.
Geografiskt arbetsområde beror på de erfarenheter du har.
Vem är du?
Vi söker dig som är resultatorienterad, självgående och har ett starkt driv. Du får full support, men vi förväntar oss att du tar initiativ, skapar affärsmöjligheter och driver försäljningen framåt.
Krav för rollen
Erfarenhet av B2B-försäljning inom ergonomi, kontorsmöbler, arbetsmiljö eller liknande bransch. Förmåga att skapa förtroende och identifiera kunders behov. Ett strukturerat arbetssätt och viljan att ta ansvar för din egen försäljning. Ett genuint intresse för att förbättra arbetsmiljöer och hjälpa kunder att må bättre. En lagspelar mentalitet. Företaget bygger ett kompetent team där man stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål
Meriterande om du har
• Erfarenhet av ergonomiska lösningar eller kontorsprodukter
• Arbetat eller har utbildning som ergonom
Vad erbjuder ErgoNordics?
ErgoNordics ger dig en unik möjlighet att påverka och växa tillsammans i ett expansivt skede. Här får du arbeta i en dynamisk miljö med ett brett sortiment av marknadsledande produkter och lösningar.
• Stort eget ansvar och möjlighet att påverka
• Stöd från ett erfaret team med hög kompetens inom ergonomi
• Kvalitativa produkter och lösningar som gör verklig skillnad
• En företagskultur där man vinner tillsammans
Övriga krav
B-körkort
Om ErgoNordics
ErgoNordics är ett dottebolag till ErgoFinland Oy som är ett 100 % finskt familjeägt företag som sedan 1982 har utvecklat arbetsmiljöer och ergonomiska lösningar för både företag och privatpersoner. Med över 40 års erfarenhet har vi etablerat oss som en pionjär inom ergonomi i Finland och Skandinavien - och vår resa fortsätter.
En nordisk närvaro
För att vara nära våra kunder i hela Norden har vi vårt svenska dotterbolag ErgoNordics AB. Tillsammans stärker vi vår position som Nordens ledande ergonomiexperter och bygger en stabil grund för fortsatt expansion i Europa.
Mission och vision
Vår mission är att förbättra människors arbetsliv på kontoret, i hemmet och överallt däremellan. Vi vill göra arbetet bekvämt, hälsosamt och hållbart, och tror att smart ergonomi är nyckeln till välmående och långsiktig framgång.
Vår vision är att vara Skandinaviens ledande leverantör av ergonomiska lösningar, med en växande närvaro på europeiska marknader.
Innovation och utveckling.
Vi samarbetar med experter inom hälsobranschen för att utveckla produkter, men representerar också många stora varumärken på marknaden för att vara en komplett leverantör för våra kunder.
Vårt engagemang
Vi brinner för att överträffa våra kunders förväntningar - med hög kvalitet, personlig service och ständig innovation. Tillsammans med ErgoNordics AB är vi stolta över att fortsätta vara pionjärer inom ergonomi och skapa arbetsmiljöer som gör skillnad i människors vardag.
Ansökan
Vi på Complete Partner AB är de som utför rekryteringen till ErgoNordics samt är din kontakt under rekryteringsprocessen.
Du söker jobbet genom att skicka in din ansökan till: magnus.bagge@completepartner.se
Märk ansökan med "Säljare ErgoNordics"
Urval sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: magnus.bagge@completepartner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Complete Partner Norrköping AB
(org.nr 556116-7585) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9841467