Erfarna VVS-Montörer sökes för omgående uppdrag!
NN Bemanning & Rekrytering AB / VVS-jobb / Södertälje Visa alla vvs-jobb i Södertälje
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera noggranna och engagerade medarbetare till vår kunds VVS-verksamhet. I rollen kommer du att arbeta med installation, montering och service av VVS-system i olika typer av projekt. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att arbetet utförs med hög kvalitet, säkerhet och kundfokus.
Du ansvarar för att installera, underhålla och reparera VVS-anläggningar samt säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschstandarder och kvalitetskrav. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, kunder och andra yrkesgrupper, vilket ställer krav på ansvarstagande, noggrannhet och god samarbetsförmåga.
Tjänsterna är förlagda till dagtid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Installation och montering av VVS-system och komponenter
• Service, underhåll och felsökning av VVS-anläggningar
• Rördragning samt anslutning av vatten-, värme- och avloppssystem
• Läsning och tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar
• Materialhantering och förberedelser inför installationer
• Dokumentation av utfört arbete
• Samarbete med övriga yrkesgrupper för att säkerställa ett effektivt projektgenomförandeProfil
Vi söker dig som har yrkesbevis eller en dokumenterad arbetslivserfarenhet inom VVS-branschen, gärna med tidigare arbete inom installation, service, underhåll eller montage av VVS-system. Du har god teknisk förståelse och är van vid praktiskt arbete där kvalitet, säkerhet och noggrannhet står i fokus.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och har förmågan att planera och genomföra dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, lösa problem på plats och samtidigt säkerställa att arbetet utförs enligt gällande branschregler och kvalitetskrav.
Du är en stabil och pålitlig medarbetare som trivs med att samarbeta med kollegor, kunder och andra yrkesgrupper. Samtidigt har du förmågan att ta eget ansvar och driva ditt arbete framåt på ett professionellt sätt.
För tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera med kunder och kollegor samt förstå och följa säkerhetsföreskrifter, ritningar, instruktioner och arbetsrutiner.
B-körkort är ett krav. Relevant utbildning inom VVS samt certifieringar eller branschbehörigheter är meriterande.Om företaget
En nyckelroll i ett stabilt och växande företag med goda utvecklingsmöjligheter, där du får möjlighet att påverka både verksamheten och din egen roll.
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där alla känner varandra och där gemenskap, respekt och hjälpsamhet genomsyrar vardagen. Den nära sammanhållningen skapar engagemang, delaktighet och en trivsam arbetsplats där medarbetarna stöttar varandra.
Du blir en del av ett prestigelöst och sammansvetsat team där samarbete, yrkesstolthet och kundfokus står i centrum.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som VVS-Montör är en hyrbemanning med omgående start.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9968722