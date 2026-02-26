Erfarna undersköterskor till sommarvikariat - Demens & Somatik, Nacka
Nacka kommun / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-02-26
Är du utbildad undersköterska och vill använda din kunskap för att skapa trygg och kvalitativ omsorg i sommar? Nacka seniorcenter söker engagerade undersköterskor som vill säkerställa trygg och personcentrerad omsorg för våra kunder. Vi erbjuder en arbetsplats där du får använda hela din kompetens och utvecklas i din yrkesroll.
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter består av fyra boenden belägna i Finntorp, Ektorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo. Ett av boendena har demensiriktning medan övriga boenden har somatiska och demensinriktade avdelningaroch gemensamt för dem alla är att dem har sociala aktiviteter, dagverksamhet samt egna kök med måltider lagade från grunden.
Som sommarvikarie arbetar du utifrån kundernas individuella behov och ansvarar för omvårdnad, dokumentation, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt att besvara larm. Arbetstider förekommer dag, kväll, helg (07.00-21.00) samt natt (21.00-07.00). Vi ser gärna att du arbetar minst åtta pass per månad och under sommaren går du på fast schema mellan mitten av juni och slutet av september.
Krav för tjänsten
Du ska ha:
• Yrkesbevis eller fullständiga betyg som undersköterska
• Erfarenhet och kunskap inom:
• Lågaffektivt bemötande
• Delegeringar för sond, insulin och läkemedel
• Att göra självständiga omvårdnadsbedömningar
• Demenssjukdomar och professionellt bemötande
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Fyllt 18 år
Meriterande: erfarenhet av äldreomsorg, dokumentationsvana samt kunskap om hur man tar vitala parametrar och provtagning, exempelvis blodprov.
Är det du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkeskompetens, tar ansvar och arbetar självständigt. Du har god samarbetsförmåga, ett professionellt bemötande och förmåga att möta kunder med empati, lyhördhet och respekt. Arbetet innebär lyft och förflyttningar, vilket kräver god fysisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som sommarvikarie anställs du av Stab kompetensförsörjning, som kvalitetssäkrar bemanning inom vård och omsorg. Du kan även erbjudas timanställning före och efter sommarperioden. Nacka kommun arbetar med öppenhet, mångfald och tilliten till varje medarbetares kompetens.
Utdrag ur belastningsregistret
Utdrag från Polisen (skola/förskola) krävs vid anställning. Vi rekommenderar digital beställning för snabbare hantering.
Intresserad?
Personligt brev behövs inte. Bedömningen görs utifrån ditt CV och de frågor du besvarar i ansökan. Urval sker löpande och processen inkluderar gruppintervju och referenser.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare för Kommunal
Lena Fransson lena.fransson@nacka.se Jobbnummer
9765162