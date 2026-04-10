Erfarna truckförare till hel- och deltidsuppdrag | Lernia | Göteborg
2026-04-10
Vill du arbeta som truckförare i ett produktionsnära och dynamiskt team där säkerhet, punktlighet och kvalitet är viktiga? Vi söker nu erfarna truckförare för både deltid och heltid. Rollen passar dig som är engagerad, noggrann, stresstålig och flexibel samt trivs med att arbeta i ett strukturerat och teamorienterat arbetsflöde.
Om uppdraget
Som truckförare ansvarar du för att flytta material och gods inom lager och produktion på ett säkert och effektivt sätt. Du kommer att hantera in- och utleveranser, plock och lagring samt utföra enklare kontroller av gods för att säkerställa att rätt artiklar hanteras och att kvalitetskrav uppfylls. Tjänster finns både på deltid och heltid med varierande skift, inklusive dag-, kvälls- och helgpass beroende på verksamhetens behov.
I rollen ingår bland annat att:
Köra motviktstruck, skjutstativstruck, ledstaplare och/eller höglyftande truck beroende på behov
Mottaga, kontrollera och registrera inkommande gods
Plocka och packa order samt förbereda gods för leverans
Säkra gods vid transport och följa gällande säkerhetsrutiner
Om dig
Du är engagerad, noggrann, stresstålig och flexibel. Du arbetar strukturerat och håller hög kvalitet i ditt arbete. Du trivs i ett tempo där prioriteringar kan skifta och du kan behålla fokus och säkerhet även under press. Samarbete med kollegor och tydlig kommunikation är naturligt för dig, och du tar ansvar för att följa rutiner och bidrar till en trygg och effektiv arbetsplats.
Formell kompetens
Giltigt truckkort för aktuell trucktyp (t.ex. A, B eller motsvarande)
Erfarenhet som truckförare, gärna från lager eller produktion
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift
God förståelse för säkerhetsrutiner och arbetsmiljökrav
Meriterande
Erfarenhet av arbete i lagerstyrningssystem
Erfarenhet av hantering av specialprodukter
Om anställningen
Tjänster erbjuds på både deltid och heltid. Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgskift beroende på kundens behov.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig konsultchef via e-post: Mahsa.Shakeri@Lernia.se.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
