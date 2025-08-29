Erfarna truckförare sökes till heltidsuppdrag i Landvetter!
2025-08-29
Har du erfarenhet av truckkörning och vill fortsätta utvecklas? Vill du jobba på en av Nordens största lagerterminaler? Då har vi jobbet för dig!
Just nu söker vi engagerade och initiativtagande truckförare till vår kunds logistiklager i Landvetter, Göteborg. Arbetsuppgifterna inkluderar framför allt truckkörning, orderplock och packning men det kan också förekomma viss del administrativt arbete.
Du ska vara bekväm med att köra skjutstativstruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4).
Tjänsten är på heltid med start omgående och du kommer arbeta på dagtid (07:00-16:00) måndag-fredag.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult. På arbetsplatsen finns arbetsledare, men din konsultchef på StudentConsulting är ansvarig för din anställning och frågor rörande denna.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare på detta uppdrag behöver du vara initiativtagande och effektiv. Du behöver vara noggrann och en lagspelare som är van att arbeta självständigt såväl som i team. För att klara av tjänsten på bästa sätt behöver du även ha god truckvana.
Som lagermedarbetare på detta uppdrag arbetar du tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team. Även om arbetet ställer höga krav på självständighet är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock.
• Truckbehörighet A1-4 och B1-4.
• B-körkort.
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Gedigen erfarenhet av att köra skjutstativstruck.
Meriterande:
• Erfarenhet av att köra höglyftande plocktruck.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
Rekryteringsprocessen är löpande och kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Vi ser fram emot din ansökan, så sök tjänsten redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
