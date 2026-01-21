Erfarna truckförare sökes till extrajobb i Helsingborg!
2026-01-21
Pluggar du och letar efter ett fartfyllt extrajobb som ger mer än bara pengar på kontot? Vill du bli en del av ett engagerat team och knyta värdefulla kontakter inom logistikbranschen? Då har vi möjligheten för dig!
Hos vår kund kommer du att ha en central roll i det dagliga flödet. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
• Lasta och lossa gods
• Sortera paket med noggrannhet och tempo
• Ta emot inkommande leveranser
• Köra truck - främst A-truckar förekommer.
Arbetsitderna kan komma att variera under veckans vardagar och vi ser därför gärna att du är flexibel! Under lov och ledigheter bör du även ha möjlighet att arbeta upp till heltid.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du som person är ödmjuk, nyfiken och pålitlig. Du värnar om din omgivning och förstår vikten av att göra ett gott intryck, man kan lita på att du fullföljer dina åtaganden. Du är optimistisk och flexibel - du anpassar dig enkelt och har inte problem att behärska en snabbt föränderlig miljö.
Du behärskar truckkörning väl och vi anser det vara starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet inom området. Du har inga problem att hugga i där det behövs och förstår att denna roll är ett fysiskt arbete, det är något du trivs med.
• Truckkort (A+B)
• B-körkort + tillgång till bil för att enkelt kunna ta dig till arbetet oavsett arbetstid
• Student på minst 50% i minst 1 år framöver
• Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan och upp till heltid vid ledighet under sommar och juletid (samtliga veckor under terminstid, även tentaperioder).
• Flytande svenska i tal och skrift
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• 2 referenser att ange
Redo att ta nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett deltidsjobb.
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
HELSINGBORG
StudentConsulting
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com
