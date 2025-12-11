Erfarna truckförare sökes på deltid till lager i Landvetter!
2025-12-11
Har du erfarenhet av truckkörning och vill fortsätta utvecklas? Vi kan nu erbjuda ett spännande, fartfyllt och riktigt roligt jobb till dig som vill arbeta på deltid!
Just nu söker vi engagerade och initiativtagande truckförare till vår kunds logistiklager i Landvetter. Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning men det förekommer även andra uppgifter såsom att hantera returer, packning, containerlossning, påfyllning av varor samt andra lagerrelaterade sysslor.
Tjänsten är på deltid och arbetet är förlagt på dagtid måndag-fredag kl. 07-16. Vi ser gärna att du är tillgänglig främst måndagar och tisdagar men det kan bli fler pass i veckan än så.
För detta uppdrag anställs du av oss på StudentConsulting och arbetar hos vår kund som uthyrd konsult.
DETTA SÖKER VI
Du kommer arbeta tillsammans med ett engagerat och sammansvetsat team och även om arbetet ställer höga krav på självständighet är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Krav för tjänsten:
• Kan jobba måndagar och tisdagar.
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock.
• Truckbehörighet A1-4 och B1-4.
• Erfarenhet av truckkörning (skjutstativ och/eller höglyftande plocktruck).
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• Har studier på minst 50% eller annan huvudsakligsysselsättning på minst 50% minst 1 år framåt.
