Erfarna truckförare på heltid sökes till företag i Bro! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm2021-04-07Nu söker vi heltidspersonal för tjänsten som truckförare. Har du truckkort A1-4, bor norr om Stockholm, har körkort och tillgång till bil? Beskriver du dig själv om tävlingsinriktad, arbetsvillig och flexibel? Då har vi tjänsten till dig!I denna roll kommer du att utföra sedvanliga lageruppgifter såsom orderplock, plock och pack, lastning av pallar, samt truckkörning. Arbetet innebär en hel del tunga lyft och är fysiskt krävande, därför är det extra viktigt att du har mycket god fysik och inte är rädd för att ta i. I arbetet kan det förekomma lyft på mellan 3-4 ton lyft per dag och det är viktigt att man kan hantera detta. Du kommer att plocka och packa matvaror, drycker samt alkoholhaltiga drycker.I denna roll arbetar man efter högt uppsatta mål och coachas dagligen i utveckling, det är därför viktigt att man trivs i ett högt arbetstempo.Arbetstiderna är måndag till fredag, 05.00-13.45 eller 07.00-15.45. Det är viktigt att du kan arbeta båda tiderna. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund. Uppdraget beräknas starta under april månad.Ta tillfället att söka direkt! I det här uppdraget kommer du få möjlighet att jobba inom ett mycket välkänt företag tillsammans med drivna och engagerade kollegor!2021-04-07För att passa i den här rollen bör du uppfylla följande krav:Truckkort A1-4 med körvanaLagererfarenhetGod fysisk formB-körkort samt tillgång till bilBo i NorrortMorgonpiggVi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel, stark och arbetsvillig. Då arbetet kan vara stressigt samt monotont söker vi någon som är stresstålig och som trivs med monotona arbetsuppgifter. Du tycker om att arbeta självständigt samt tar eget ansvar i ditt arbete.Vi kommer att begära polisregisterutdrag och utföra drogtest som en del av processen.Vi jobbar löpande med intervjuer och urval, välkommen med din ansökan!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Studentconsulting Sweden AB (Publ)5677196