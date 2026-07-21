Erfarna truckförare och lagermedarbetare sökes till terminal i Göteborg
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Extrajobb för erfarna truckförare och lagerarbetare
Har du redan en anställning men vill arbeta extra några kvällar eller nätter i veckan? Då kan detta vara något för dig!
Vi söker nu erfarna truckförare och lagerarbetare för extrajobb hos våra kunder inom lager och logistik. Vi letar efter dig som har gedigen erfarenhet av truckkörning och som trivs i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och effektivitet står i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning.
Innehar giltigt truckkort.
Har erfarenhet av motviktstruck (B1) och skjutstativtruck (B3).
Har god vana av lastning, lossning och lagerhantering.
Har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Kan arbeta kvälls- och nattskift några dagar i veckan.
Är ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetspass som enkelt kan kombineras med din nuvarande sysselsättning.
Möjlighet att arbeta hos välkända företag inom lager och logistik.
En trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftig ersättning.
Möjlighet att bygga vidare på din erfarenhet och bredda ditt nätverk.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag och berätta om din erfarenhet av truckkörning, särskilt inom motvikt och skjutstativ, samt vilka tider du har möjlighet att arbeta.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103764-2110282". Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Arbetsplats
Arena Personal Jobbnummer
10008529