Erfarna truckförare med B1-B3 och god gaffelvana!

Är du en skicklig truckförare med erfarenhet av att köra gaffeltruck och innehar behörigheterna B1-B3? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-08-25

Om tjänsten
Vi söker nu flera erfarna truckförare till våra kunduppdrag inom lager och logistik. Du kommer arbeta med att lasta, lossa och hantera gods med hjälp av truck - främst motviktstruck och skjutstativtruck. Arbetsmiljön är fartfylld och kräver fokus, noggrannhet och ansvarstagande.

Vi söker dig som har:

Truckkort med behörighet B1-B3 (enligt TLP10)

Dokumenterad erfarenhet av truckkörning,

God vana vid lagerarbete

God fysik och samarbetsförmåga

Möjlighet att arbeta skift (dag/kväll)

Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska

Meriterande:

Erfarenhet av terminalarbete eller större logistikflöden

Erfarenhet av scanners, WMS-system eller liknande

Om anställningen
Plats: KristianstadAnställningsform: Enligt överenskommelse

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

9474140

