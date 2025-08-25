Erfarna truckförare med B1-B3 och god gaffelvana
2025-08-25
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Eslöv
, Ängelholm
, Landskrona
, Malmö
Erfarna truckförare med B1-B3 och god gaffelvana!
Är du en skicklig truckförare med erfarenhet av att köra gaffeltruck och innehar behörigheterna B1-B3? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Vi söker nu flera erfarna truckförare till våra kunduppdrag inom lager och logistik. Du kommer arbeta med att lasta, lossa och hantera gods med hjälp av truck - främst motviktstruck och skjutstativtruck. Arbetsmiljön är fartfylld och kräver fokus, noggrannhet och ansvarstagande.
Vi söker dig som har:
Truckkort med behörighet B1-B3 (enligt TLP10)
Dokumenterad erfarenhet av truckkörning,
God vana vid lagerarbete
God fysik och samarbetsförmåga
Möjlighet att arbeta skift (dag/kväll)
Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet av terminalarbete eller större logistikflöden
Erfarenhet av scanners, WMS-system eller liknande
Om anställningen
Plats: Kristianstad
Anställningsform: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
