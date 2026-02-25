Erfarna truck- och traversförare till Siemens Energy i Finspång

Skill Kompetenspartner AB / Lagerjobb / Finspång
2026-02-25


Visa alla lagerjobb i Finspång, Norrköping, Linköping, Vingåker, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Finspång, Norrköping, Linköping, Söderköping, Motala eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-25

Om företaget
Siemens Energy utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På företaget arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Siemens Energy omsätter ca 10 miljarder kronor om året.

Arbetsuppgifter
Som truck- och traversförare arbetar du med materialhantering i en industriell produktionsmiljö. Du ansvarar för att material och komponenter transporteras säkert och effektivt inom verksamheten. Arbetet är förlagt dagtid eller 2-skift.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

Truckkörning och interna transporter

Traverskörning samt lyft av större och tyngre komponenter

Lastning och lossning av gods

Materialförsörjning till produktion

Lagerhantering och orderplock

Säkerställa ordning, struktur och säker arbetsmiljö

Samarbete med produktion, logistik och planering

Profil
Vi söker dig som är en erfaren och trygg truck- och traversförare med god vana från industri- eller lagerverksamhet. Du har gärna erfarenhet från tung industri eller verkstadsproduktion och är van vid att hantera stort eller känsligt gods. Som person är du ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk i ditt arbete. Du arbetar noggrant och strukturerat, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när arbetsdagen kräver det. Vi värdesätter även att du har god samarbetsförmåga och bidrar med en positiv inställning till både arbetsuppgifter och kollegor.

Kvalifikationer
Truckkort A och B

Traverskort

Erfarenhet av truck- och traverskörning

Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Madeleine Edberg, madeleine.edberg@skill.se alt. 011-199467
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7295998-1862028".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skill Kompetenspartner AB (org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta)
612 40  FINSPÅNG

Arbetsplats
Skill Rekrytering & Bemanning AB

Jobbnummer
9764224

Prenumerera på jobb från Skill Kompetenspartner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skill Kompetenspartner AB: