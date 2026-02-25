Erfarna truck- och traversförare till Siemens Energy i Finspång
2026-02-25
Siemens Energy utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem. På företaget arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Siemens Energy omsätter ca 10 miljarder kronor om året.Arbetsuppgifter
Som truck- och traversförare arbetar du med materialhantering i en industriell produktionsmiljö. Du ansvarar för att material och komponenter transporteras säkert och effektivt inom verksamheten. Arbetet är förlagt dagtid eller 2-skift.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Truckkörning och interna transporter
Traverskörning samt lyft av större och tyngre komponenter
Lastning och lossning av gods
Materialförsörjning till produktion
Lagerhantering och orderplock
Säkerställa ordning, struktur och säker arbetsmiljö
Samarbete med produktion, logistik och planeringProfil
Vi söker dig som är en erfaren och trygg truck- och traversförare med god vana från industri- eller lagerverksamhet. Du har gärna erfarenhet från tung industri eller verkstadsproduktion och är van vid att hantera stort eller känsligt gods. Som person är du ansvarstagande och har ett starkt säkerhetstänk i ditt arbete. Du arbetar noggrant och strukturerat, samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när arbetsdagen kräver det. Vi värdesätter även att du har god samarbetsförmåga och bidrar med en positiv inställning till både arbetsuppgifter och kollegor.Kvalifikationer
Truckkort A och B
Traverskort
Erfarenhet av truck- och traverskörning
Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Madeleine Edberg, madeleine.edberg@skill.se
alt. 011-199467
