Erfarna timvikarier till Stöd och omsorg - sommar 2026
Lerums kommun, Bemanningsenheten / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2026-06-12
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
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Välkommen att jobba som timvikarie inom Stöd och omsorg i sommar!
Vi söker erfarna timvikarier till våra verksamheter inom Stöd och omsorg under juni, juli och augusti. Det finns även möjlighet att ta arbetspass innan och efter sommaren.
Så fungerar det:
Du blir intermittent anställd och får löpande förfrågningar om arbetspass ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem, där du också kan anmäla intresse för specifika arbetspass.
Under sommaren finns även möjlighet att ta förbokade pass.
Arbetstider
Arbetspassen är förlagda dag och kväll på vardagar och helger. Som tidigast kan ett arbetspass starta klockan 6:30 och slutar senast klockan 22:30. På vissa verksamheter inom funktionsstöd ingår även sovande jour, vilket innebär att du sover på arbetsplatsen.
För dig med tidigare arbetslivserfarenhet inom stöd och omsorg finns möjlighet att arbeta vaken natt.
Introduktion
Inför ditt första arbetspass kommer du att introduceras av handledare på arbetsplatsen, där du lär dig arbetsuppgifter, rutiner och brukarnas behov. Du kommer även genomföra webbutbildningar. Ingår medicinhantering i arbetsuppgifterna ska du göra en utbildning i medicindelegering.
20 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Du utgår alltid från vad brukaren behöver och bidrar till att de mår bra och får en värdefull och trygg vardag. Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• ge stöd i vardagssituationer, exempelvis ta promenader
• hjälpa till vid dusch och toalettbesök
• städa och tvätta
• dela ut medicin (är främst aktuellt i hemtjänsten och inom funktionsstöd)
• hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktioner och delegering från sjuksköterska
• dokumentation i administrativa system
Äldreboende och korttidsboende
På äldreboende och korttidsboende finns somatisk avdelning och demensavdelning. Här arbetar du främst i grupp, men även självständigt arbete förekommer. Din uppgift är att hjälpa vårdtagarna med praktiskt omsorgsarbete utifrån deras behov samt ha aktiviteter som exempelvis utflykter och sällskapsspel.
Hemtjänst och Serviceenhet
Inom hemtjänsten stöttar du omsorgstagarna efter deras behov i hemmet. Du utför praktiskt omsorgsarbete självständigt, men har regelbunden kontakt med kollegor och samordnare. Ibland arbetar man två och två. På hemtjänstens serviceenhet utför du endast serviceinsatser, exempelvis att handla, städa och sociala aktiviteter som promenader.
Funktionsstöd
Funktionsstöd har LSS-verksamhet, psykiatriboende och personlig assistans. Du arbetar med personer som har intellektuella, fysiska, neuropsykiatriska eller psykiska funktionsvariationer. Arbetet utförs antingen i omsorgstagarens hem eller på boende. Utöver praktiskt omsorgsarbete ger du pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt skapar en aktiv vardag utifrån individens behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom vård och omsorg. Du tycker om att möta människor, skapar lätt kontakt och har ett genuint intresse för varje individ du möter. Med din empatiska förmåga och respekt för integritet bidrar du till en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du ger god service, samarbetar väl med andra och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildning inom vård och omsorg är meriterande. I arbetet ingår dokumentation och kommunikation med omsorgstagare, kollegor och andra samarbetspartners, därför behöver du känna dig trygg i svenska språket både i tal och skrift.Körkortskrav
Inom hemtjänsten och vissa delar av funktionsstöd behöver du ha B-körkort, och i vissa fall även kunna köra manuellt växlad bil.
Viktigt att veta
Innan anställning kan erbjudas behöver du visa upp ett giltigt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Du beställer det själv via polisens webbplats. När du skickar in din ansökan får du en länk och instruktioner i autosvaret.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320096". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryterare
Camilla Johansson camilla.johansson@lerum.se Jobbnummer
9961993