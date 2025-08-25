Erfarna TIG-svetsare sökes till ett välorganiserat bolag

MK Manning AB / Svetsarjobb / Landskrona
2025-08-25


Erfarna TIG-svetsare sökes till ett välorganiserat bolag i Landskrona

Vi på MK Manning söker nu erfarna och duktiga TIG-svetsare till ett välorganiserat bolag i Landskrona. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och strukturerad produktion där kvalitet och noggrannhet är i fokus.

Publiceringsdatum
2025-08-25

Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i rostfritt och svart material

Svetsning av både tunnplåt och grövre konstruktioner

Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska underlag

Kvalitetskontroller av utfört arbete

Bidra till en effektiv och säker arbetsmiljö

Vi söker dig som:

Har flerårig erfarenhet av TIG-svetsning

Är noggrann, ansvarstagande och har hög känsla för kvalitet

Har goda kunskaper i ritningsläsning

Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift

Har giltiga svetslicenser

Vi erbjuder:

En trygg anställning hos MK Manning

Arbete i en välorganiserad och trivsam miljö hos kundföretaget

Möjlighet till utveckling inom svets och produktion

Kollektivavtal

Start: Enligt överenskommelseArbetstid: Heltid, dagtid/skift beroende på behovPlats: LandskronaAnställningsform: Heltid via MK Manning

Är du en skicklig TIG-svetsare som vill bli en del av ett professionellt team i Landskrona? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Manning AB (org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tomislav Kolobaric
tk@mkmanagement.se

Jobbnummer
9474781

