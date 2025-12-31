Erfarna TIG-svetsare sökes till ett välorganiserat bolag
2025-12-31
Erfarna TIG-svetsare sökes till ett välorganiserat bolag i Landskrona
Vi på MK Manning söker nu erfarna och duktiga TIG-svetsare till ett välorganiserat bolag i Landskrona. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och strukturerad produktion där kvalitet och noggrannhet är i fokus.Publiceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
TIG-svetsning i rostfritt och svart material
Svetsning av både tunnplåt och grövre konstruktioner
Ritningsläsning och arbete utifrån tekniska underlag
Kvalitetskontroller av utfört arbete
Bidra till en effektiv och säker arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av TIG-svetsning
Är noggrann, ansvarstagande och har hög känsla för kvalitet
Har goda kunskaper i ritningsläsning
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift
Har giltiga svetslicenser
Vi erbjuder:
En trygg anställning hos MK Manning
Arbete i en välorganiserad och trivsam miljö hos kundföretaget
Möjlighet till utveckling inom svets och produktion
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelseArbetstid: Heltid, dagtid/skift beroende på behovPlats: LandskronaAnställningsform: Heltid via MK Manning
Är du en skicklig TIG-svetsare som vill bli en del av ett professionellt team i Landskrona? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9666665