Erfarna Tandsköterskor sökes till kunder i Mörby,Täby
2025-08-07
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
, Danderyd
, Västerås
Dental Turism AB, ett bemanningsföretag specialiserat på tandvårdspersonal, söker nu erfarna tandsköterskor som kan arbeta minst 3 dagar i veckan.
Vi vänder oss särskilt till dig som:
Just nu är arbetssökande och eller
Är pensionär men vill fortsätta bidra med din kunskap och erfarenhet inom tandvården
Vi erbjuder:
Flexibla uppdrag på olika kliniker i Storstockholm
Möjlighet att arbeta deltid - anpassat efter din tillgänglighet
En trygg samarbetspartner med förståelse för tandvårdens behov
Utbildad tandsköterska med yrkeserfarenhet
Självständig, ansvarsfull och serviceinriktad
Gärna erfarenhet av kirurgi (ej krav), steril
Plats: Storstockholm
Plats: Storstockholm
Omfattning: Deltid, minst 3 dagar/vecka
Skicka CV och några rader om dig själv till: info@dentalturism.se
Märk mejlet med "Tandsköterska - Bemanning"
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@dentalturism.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".
(org.nr 559402-7194) Kontakt
Anna Davydova info@dentalturism.se Jobbnummer
9449902