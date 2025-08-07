Erfarna Tandsköterskor sökes till kunder i Mörby,Täby

Dental Turism AB / Tandsköterskejobb / Huddinge
2025-08-07


Visa alla tandsköterskejobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Dental Turism AB i Huddinge, Danderyd, Västerås eller i hela Sverige

Dental Turism AB, ett bemanningsföretag specialiserat på tandvårdspersonal, söker nu erfarna tandsköterskor som kan arbeta minst 3 dagar i veckan.
Vi vänder oss särskilt till dig som:
Just nu är arbetssökande och eller
Är pensionär men vill fortsätta bidra med din kunskap och erfarenhet inom tandvården

Vi erbjuder:
Flexibla uppdrag på olika kliniker i Storstockholm
Möjlighet att arbeta deltid - anpassat efter din tillgänglighet
En trygg samarbetspartner med förståelse för tandvårdens behov

Publiceringsdatum
2025-08-07

Kvalifikationer
Utbildad tandsköterska med yrkeserfarenhet
Självständig, ansvarsfull och serviceinriktad
Gärna erfarenhet av kirurgi (ej krav), steril

Plats: Storstockholm
Omfattning: Deltid, minst 3 dagar/vecka

Så ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till: info@dentalturism.se
Märk mejlet med "Tandsköterska - Bemanning"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: info@dentalturism.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandsköterska".

Arbetsgivare
Dental Turism AB (org.nr 559402-7194)

Kontakt
Anna Davydova
info@dentalturism.se

Jobbnummer
9449902

Prenumerera på jobb från Dental Turism AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Dental Turism AB: