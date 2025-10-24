Erfarna svetsare sökes till kundföretag i Braås
2025-10-24
Är du en erfaren svetsare som vill jobba inom tillverkningsindustrin? Då har Eterni Sweden uppdraget för dig
Vi söker nu engagerade och kunniga svetsare till ett vårt kundföretag i Braås - en världsledande aktör inom tillverkning av högteknologiska maskiner för den globala marknaden. Här får du möjlighet att arbeta i en modern och innovativ produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och hållbarhet står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som svetsare blir du en del av tillverkningsavdelningen, en central del av produktionen i Braås. Här arbetar cirka 160 medarbetare med laserskärning, plåtbearbetning, svetsning, maskinbearbetning, blästring och målning för att tillverka komponenter till företagets produkter.
Du arbetar i ett team där samarbete och gemenskap är viktiga delar av vardagen. Arbetet innebär både Mig/Mag- och robotsvetsning, och arbetstiden är för närvarande förlagd till 2-skift eller natt.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Har licensierad svetskompetens.
Har flerårig erfarenhet som svetsare inom tillverkningsindustrin.
Gärna har truckkort A1-A2, B1-B2, D1.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har en positiv inställning och ser utmaningar som möjligheter.
Trivs i en miljö där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.
Vill bidra till ständiga förbättringar i produktionen.
OM TJÄNSTEN
Ett stimulerande uppdrag hos en världsledande tillverkare inom branschen, där du får möjlighet att utvecklas i ditt yrke tillsammans med engagerade kollegor. Du blir anställd av Eterni Sweden och arbetar ute hos kundföretaget i Braås.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
