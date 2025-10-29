Erfarna Styckare & Slaktare sökes - du som verkligen kan hantverket!
Northern Skill AB / Restaurangbiträdesjobb / Piteå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Piteå
2025-10-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Erfarna Styckare & Slaktare sökes - du som verkligen kan hantverket!
Om jobbet
Vi samarbetar med ett trevligt företag och etablerat slakteri som tar kvalitet, livsmedelssäkerhet och hantverk på största allvar - men som också gillar att ha roligt på jobbet.
Nu söker vi erfarna styckare och slaktare som verkligen kan sitt yrke. Du vet hur en perfekt puts ska se ut, hur tempot ska hållas och hur man hanterar verktygen med både kraft och finess. Och ja - du ska kunna visa att du behärskar hantverket (dokumenterad erfarenhet krävs).
Men det här jobbet handlar inte bara om att hantera kniven - du får även vara med och hjälpa företaget att sälja deras produkter!
Har du erfarenhet av chark, butik eller livsmedelsförsäljning är det ett stort plus. Du gillar kundkontakt, kan prata kött med både proffs och matälskare - och du brinner för att lyfta fram kvaliteten i det du jobbar med.
Vad du kommer att göra
Stycka, urbena och putsa kött med precision och yrkesstolthet.
Arbeta med slakt, styckning och hantering enligt rutiner och kundkrav.
Hjälpa till i försäljningen och bidra till att marknadsföra och sälja företagets produkter.
Bidra till ett effektivt flöde i produktionen.
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter till punkt och pricka.
Vara en del av ett gäng som både jobbar hårt och skrattar ofta.
Vem är du?
Du har dokumenterad erfarenhet som styckare eller slaktare.
Du har gärna säljerfarenhet, särskilt från chark, butik eller livsmedel.
Du kan kommunicera bra på svenska och engelska.
Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo.
Du gillar teamwork, men tar också gärna eget ansvar.
Du har känsla för kvalitet - och vet när ett stycke kött är perfekt.
Visa vem du är!
Vi vill gärna se personen bakom ansökan - så skicka gärna med en kort video! Berätta vem du är, vad du har gjort och varför du är rätt för jobbet. Det behöver inte vara filmstudio-kvalitet - bara äkta och dig själv.
Vi erbjuder
Trygg anställning i en växande bransch.
Bra villkor enligt kollektivavtal.
Möjlighet till utveckling inom både produktion och försäljning.
Start i mars 2026 - perfekt för dig som vill planera nästa steg i karriären!
Ett positivt arbetslag med fokus på kvalitet, säkerhet och arbetsglädje.
Så här söker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande! CV är toppen, men du kan också skriva några rader om dig själv och din erfarenhet (och gärna skicka med en kort video där du presenterar dig ).
Plats: Piteå (men vi välkomnar även ansökningar från andra orter i Norrbotten - vi växer på fler orter!) Anställningsform: Konsult - Heltid / Tills vidare (eller enligt överenskommelse) Start: Mars 2026
Slutligen
Som konsult genom Northern Skill blir du väl omhändertaget och har dom bästa villkoren! Vi finns alltid tillgänglig för dig om frågor uppstår.
Vår vision är alltid ett långt samarbete med våra konsulter!
Det ska vara lätt att söka jobb ! Har du inget färdigt CV så skriv istället några rader om vem du är och varför du är lämpad för jobbet!
Vi är en arbetsgivare som eftersträvar mångfald och lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning utan hänsyn till ras, färg, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationellt ursprung eller funktionshinder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9580035