Erfarna Stödassistenter sökes till Unika i Helsingborg med omnejd
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Helsingborg Visa alla vårdarjobb i Helsingborg
2025-11-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Svalöv
, Örkelljunga
, Eslöv
eller i hela Sverige
Om Unika Lupingatan, Rallaregatan och Ingenjörsgatan
I nordvästra skåne finns en daglig verksamhet i Helsingborg på Ingenjörsgatan och 3 mil ifrån finns dels ett boende i Höganäs och ett boende i Kattarp.
Verksamhetsområdet söker nu erfarna stödassistenter och stödpedagoger till alla tre verksamheterna. Din formella kompetens är viktig och vi ber om underlag för detta. Du har goda referenser från tidigare arbetsgivare. Framför allt är din personliga lämplighet i fokus.
Unika är en aktör som är specialiserade på att verkställa beslut enligt LSS åt kommuner som är våra uppdragsgivare. Inom Unika finns dessa tre verksamheter som leds av en verksamhetschef som är socionom med över 20 års erfarenhet inom LSS samt flera år inom socialpsykiatri. Verksamhetschefen finns på daglig basis i verksamheterna. I verksamheterna finns 2 samordnare som är flexibla och leder den operativa driften gällande anordnande av vikarier och schemaläggning. Samordnarna arbetsleds av verksamhetschefen på daglig basis. För dem vi är till för finns det många erfarna stödassistenter som arbetar med tydliga rutiner för kunderna ska få så stor trygghet som möjligt.
Gruppboendet i Höganäs finns på Lupingatan och har ett etablerat arbetssätt med tydliggörande pedagogik och arbetar nära kunderna som har behov dygnet runt. Boendet har vaken natt då behov av detta finns. Inriktningen är personer med individanpassad omsorg med större behov i vardagen.
Gruppboendet i Kattarp finns på Rallaregatan och har ett etablerat arbetssätt gällande att bygga hållbara relationer med kunderna för att vinna förtroende och har en inriktning för brukare tillhörande personkrets 1 med psykiatriska behov. I boendet arbetar man dels med struktur och schema samt arbetar på ett motiverande sätt.
Den dagliga verksamheten i Helsingborg har Helsingborgs stad som huvudbeställare men vi verkställer även våra kunder i boendenas beslut utifrån beställares önskemål. Den dagliga verksamheten har en bred inriktning där personal både med grupper men även mer ensam med kunderna. Det finns en utegrupp, ett sinnesrum, olika temarum med olika sysselsättningar, inslag av legoarbete finns, en fixargrupp och dessutom förekommer någon fredagsaktivitet för att avsluta veckan för brukarna.
Om rollen som Stödassistent
Som stödassistent kommer du att arbeta med att ge individuellt anpassat stöd till personer med funktionsvariationer, med målet att främja deras självständighet och välbefinnande i vardagen. Du kommer att stödja brukarna i deras dagliga rutiner och aktiviteter, utifrån deras behov och förmågor, och alltid ha deras personliga genomförandeplan som utgångspunkt.
Vi arbetar med ett salutogent och pedagogiskt förhållningssätt, där vi utgår från varje individs unika styrkor och resurser. Målet är att brukarna ska uppnå så stor självständighet som möjligt och kunna leva ett meningsfullt liv med hög livskvalitet. Som stödassistent arbetar du utifrån tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för att skapa trygghet och förutsägbarhet i brukarnas vardag. Samtidigt har vi ett starkt fokus på att arbeta professionellt och effektivt inom verksamhetens resurser och budget.
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en rörlig organisation där du kan få både den höga stimulansen på daglig verksamhet, den lugna och trygga tillvaron i hemmiljö och en bred grupp av kunder som kan utmana ditt sätt att tänka och arbeta själv. Vi erbjuder även grupper där vi håller teamkänslan högt, dels i det lilla teamet på arbetsplatsen men även i den stora gruppen som hålls samman av en stödjande, tydlig och kunnig verksamhetschef. Du får samordnare som är engagerade och kunniga, men framför allt flexibla och vänliga.
Det ställs det höga krav på leverans av kvalité av oss och är det som prioriteras, dock behöver du ha ett grundläggande ekonomiskt tänk och vara en trevlig kollega.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller eftergymnasial utbildning tex stödpedagog, socialpedagog eller högskoleutbildning inom relevant område.
Har körkort och kör bil.
Är flexibel.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av psykiatri, AKK och lågaffektivt bemötande.
Arbetat med komplexa stödbehov.
Förståelse för individanpassad omsorg.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tills vidare och månadsvikariat Tjänstgöringsgrad: 75-95% Arbetstid: Dag, kväll, helg, journatt. Tillträde: Enligt överenskommelse, vi ser positivt på om du kan tillträda inom kort. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Unika som är en del av Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2025-11-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Roger Johansson, roger.johansson@unika.se
, telefon 070 - 872 96 59 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Jobbnummer
9592101