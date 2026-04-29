Erfarna SSK Funktionshinderomsorgen, lön inkl. bonus från 60 000 kr/mån
Vill du uppleva en sommar i Umeå? Långa ljusa nätter, fina stränder, närheten till naturen och kulturen och äta god mat på en härlig uteservering? Är du sjuksköterska och vill arbeta inom funktionshinderomsorgen i Umeå kommun i sommar? Då är du varmt välkommen med en ansökan!
Vi söker nu sjuksköterskor som vill göra skillnad under sommaren, då våra fantastiska medarbetare behöver semester. Det finns möjlighet till tidigare start redan i mars enligt överenskommelse. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, hälsosamma och påverkningsbara scheman och bra ersättning enligt sommaravtal.
Dina insatser kommer att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig! Vill du veta mer om hur det är att jobba inom Hälso- och sjukvård i kommunen kan du hitta information här: Hälso- och sjukvård - Umeå kommun (umea.se).
Hos oss erbjuder vi bland annat:
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet.
För dig som har mer än 3 års erfarenhet erbjuder vi 6250 kr extra/vecka, vilket innebär 25 000 kr/månad utöver din grundlön under perioden 2026-06-15 till 2026-08-09. Det vill säga grundlön och en bonus på 25 000 kr/månad. För att vara bonusberättigad enligt detta erbjudande behöver du vara inskolad samt arbeta självständigt och sammanhängande under hela den angivna perioden.
Om jobbet
Du kommer att arbeta inom Hälso- och sjukvårdsenheten inom Funktionshinderomsorg för vuxna. Vi är ett team med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvården inom ditt kompetensområde inom funktionshinderomsorgens bostäder, där det bor personer med LSS-beslut. Målgruppen är främst vuxna med någon form av funktionsnedsättning, en fantastisk målgrupp att arbeta med. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och Regionen. Arbetet innebär att handleda mindre och större personalgrupper.
Arbetstiden är förlagd till dag samt gles helgtjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mobilt arbete och/eller funktionshinderomsorgen. Du behöver ha B-körkort. Har du vidareutbildning som distriktssköterska eller inom psykiatri ser vi det som meriterande.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Du har god initiativförmåga och är bra på att tänka nytt. Din förmåga att jobba självständigt är god samtidigt som du aktivt jobbar för ett fungerande teamarbete med olika yrkeskompetenser där även personen själv har en central roll.
Självklart har du ett gott, respektfullt bemötande och är lyhörd och öppen i kontakterna med såväl brukare som dess närstående. Du är bra på att samarbeta och vill bidra till en god kommunikation och samverkan med andra aktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Tjänsterna avser semestervikariat, med eventuell möjlighet till förlängning samt start i mars enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
901 84 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Funktionshinderomsorg
Susanne Byström, enhetschef Funktionshinderområdet 090-165538
