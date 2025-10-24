Erfarna snickare sökes till företag i Göteborg
Erfarna Entreprenadsnickare sökes till ett av Göteborgs ledande snickeriföretag!
Är du en skicklig snickare med erfarenhet av entreprenadprojekt och söker nästa steg i karriären? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker nu erfarna entreprenadsnickare till direktrekrytering hos ett av Göteborgs större och mest välrenommerade snickeriföretag. Här får du bli en del av ett stabilt team med lång erfarenhet, stark gemenskap och hög yrkesstolthet.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande entreprenadsprojekt - allt från större byggnationer till avancerade inredningssnickerier. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, projektledare och kunder, med fokus på kvalitet, noggrannhet och säkerhet.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Montering och byggnation enligt ritning
Inrednings- och finsnickeri på plats
Renoverings- och nybyggnadsprojekt
Samarbete med andra yrkesgrupper på entreprenaden
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som entreprenadsnickare
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort och god svenska i tal och skrift
Trivs med ansvar och att leverera hög kvalitet
Vi erbjuder:
Direkt anställning hos företaget (ingen bemanningslösning)
Konkurrenskraftig lön och bra villkor
Trygghet i ett etablerat företag med stark framtid
Möjlighet till utveckling inom organisationen
Plats: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Ansok@gr8partner.se Omfattning
