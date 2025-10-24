Erfarna snickare sökes till företag i Göteborg

Gr8 partner group AB / Snickarjobb / Göteborg
2025-10-24


Visa alla snickarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gr8 partner group AB i Göteborg, Partille, Trollhättan, Gislaved, Skövde eller i hela Sverige

Erfarna Entreprenad­snickare sökes till ett av Göteborgs ledande snickeriföretag!
Är du en skicklig snickare med erfarenhet av entreprenadprojekt och söker nästa steg i karriären? Då kan detta vara möjligheten för dig!
Vi söker nu erfarna entreprenadsnickare till direktrekrytering hos ett av Göteborgs större och mest välrenommerade snickeriföretag. Här får du bli en del av ett stabilt team med lång erfarenhet, stark gemenskap och hög yrkesstolthet.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta med varierande entreprenadsprojekt - allt från större byggnationer till avancerade inredningssnickerier. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, projektledare och kunder, med fokus på kvalitet, noggrannhet och säkerhet.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Montering och byggnation enligt ritning

Inrednings- och finsnickeri på plats

Renoverings- och nybyggnadsprojekt

Samarbete med andra yrkesgrupper på entreprenaden

Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som entreprenadsnickare

Är självgående, noggrann och lösningsorienterad

Har B-körkort och god svenska i tal och skrift

Trivs med ansvar och att leverera hög kvalitet

Vi erbjuder:
Direkt anställning hos företaget (ingen bemanningslösning)

Konkurrenskraftig lön och bra villkor

Trygghet i ett etablerat företag med stark framtid

Möjlighet till utveckling inom organisationen

Plats: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: Ansok@gr8partner.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gr8 partner group AB (org.nr 559344-4804)
Lilla Bommen 3 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB

Jobbnummer
9574336

Prenumerera på jobb från Gr8 partner group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gr8 partner group AB: