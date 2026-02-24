Erfarna skjutstativsförare till välkänt lager i Eskilstuna
Om rollen
Som erfaren skjutstativsförare hos vår kund arbetar du i en modern lagermiljö med fokus på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Du ansvarar för drivning och manövrering av skjutstativ i produktion, samt för lastning, lossning och förflyttning av material enligt produktionsplaner och säkerhetsrutiner.
Arbetet är tungt så du behöver vara i god fysisk form.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Köra skjutstativ säkert och effektivt i lagermijö.
Lasta och lossa gods samt transportera material till rätt arbetsstationer.
Följa arbets- och säkerhetsrutiner samt bidra till en trygg arbetsmiljö.
Samarbeta med produktions- och lagerteam för att säkerställa flöde och kvalitet.
Deltaga i förbättringsarbete för effektivare processer och ökad säkerhet.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativ B3
Har giltigt truckkort (B eller motsvarande) samt vana vid arbetsuppgifterna.
Är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en tempofylld produktionsmiljö.
Kan läsa och följa instruktioner och arbetsordrar; god svenska i tal och skrift.
Har B-körkort är meriterande.
Är tillgänglig för både dag och kvällstid.Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten i alla moment.
Teamorienterad och kommunikativ - du samarbetar väl med kollegor.
Flexibel och lösningsfokuserad, med vilja att bidra till förbättringar.
Stresstålig och van att arbeta strukturerat under tidspress.
Vi erbjuder
Heltidsanställning enligt kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.Så ansöker du
Best Bemanning & Rekrytering ansvarar för rekryteringsprocessen och samarbetar nära vår kund för att hitta rätt kandidat.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7288173-1859392". Omfattning
