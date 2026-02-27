Erfarna skjutstativsförare sökes till Rosersberg
Shark Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands Väsby
2026-02-27
SHARK Bemanning söker nu engagerade lagerarbetare och truckförare med erfarenhet av skjutstativtruck till ett välkänt och expansivt tredjepartslager i Rosersberg. Här blir du en viktig del av en modern logistikverksamhet där säkerhet, tempo och kvalitet går hand i hand.
Om rollen Som lagerarbetare ansvarar du för att hantera, organisera och flytta varor inom lagret. Har du erfarenhet av skjutstativtruck blir du en central del av materialflödet, där du arbetar säkert, effektivt och noggrant. Du blir en del av ett sammansvetsat team som tillsammans ser till att flödet fungerar smidigt.
Vi söker dig som har: Erfarenhet av lagerarbete, gärna inom 3PL Truckkort med behörighet för skjutstativtruck Ett ansvarsfullt arbetssätt och säkerhetstänk Förmåga att arbeta både självständigt och i team Flexibilitet att arbeta skift vid behov (Utdrag ur belastningsregistret tillämpas.)
Vi erbjuder: En trygg anställning via SHARK Bemanning Möjlighet att arbeta på ett av Nordens största logistiklager Goda utvecklingsmöjligheter och en säker arbetsmiljö Ett team med god gemenskap och högt engagemang
Är du redo för nästa steg inom logistik? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
