Erfarna skjutstativförare till uppdrag på Torsvik - Insitepart AB - Lagerjobb i Jönköping

Insitepart AB / Lagerjobb / Jönköping2021-04-13Inför kommande högsäsong hos DHL finns ett behov av att förstärka med skjutstativförare till en av terminalerna på Torsvik (Jönköping). Här får du chansen att utvecklas hos ett av världens största logistikföretag!Dina Arbetsuppgifter och profilSkulle du beskriva dig som en ansvarsfull och driven person med stort intresse för att jobba inom lager och logistik. Har du tidigare erfarenhet av terminalarbete, truckkort och vill fortsätta din utveckling? Då är det dig vi söker!Du kommer att arbeta hos vår kund, DHL, som som är belägen på Torsvik, söder om Jönköping. Majoriteten av arbetet utförs med skjutstativtruck, men även andra truckar kan förekomma. Du kommer att arbeta med sedvanliga uppgifter inom lagerhantering och finnas tillhands överallt på lagret där din kompetens kommer att behövas.Vi erbjuder digDu som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.2021-04-13Truckkort A+B är ett krav. Ditt arbete kommer främst att utföras med skjutstativ.Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.Körkort/tillgång till bil.Vi tar inte emot ansökningar via mail, endast via denna annons.Insitepart tillämpar utdrag ur belastningsregistret hos de kandidater vi väljer att anställa.Låter detta som din nästa utmaning?På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.Skicka gärna in dina ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Insitepart AB5687178