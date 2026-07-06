Erfarna sjuksköterskor till Barnregionvårdsavdelningen i Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-07-06
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eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska med erfarenhet av barnsjukvård eller annan slutenvård och vill utvecklas inom högspecialiserad barnmedicin? Vill du arbeta med några av landets mest komplexa barnmedicinska patientgrupper tillsammans med engagerade kollegor i en nybyggd vårdmiljö? Då kan du vara den vi söker till Barnregionvårdsavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.
Du erbjuds
en toppmodern, barnanpassad och nybyggd vårdmiljö
ett meningsfullt arbete inom högspecialiserad barnmedicin i ett tvärprofessionellt team
kontinuerlig kompetensutveckling, handledning och regelbunden reflektionstid
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter
möjlighet att arbeta i en verksamhet med högspecialiserad barnsjukvård.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Barnregionvårdsavdelningen (BRA) i Huddinge är Sveriges enda vårdavdelning med specifik barnmedicinsk kompetens inom hematologi, nefrologi samt gastro- och hepatologi. Här vårdar vi barn och ungdomar från hela Sverige och ibland även från våra nordiska grannländer med både akuta och kroniska tillstånd.
Vi vårdar bland annat barn som genomgår lever-, njur- eller stamcellstransplantation samt patienter med akut leversvikt eller behov av dialys. Vårdtiderna varierar från några dagar till flera månader, vilket ger möjlighet att följa patienterna genom olika skeden av vården och bygga långsiktiga relationer med både patienter och familjer.
Avdelningen är nybyggd och utformad för att på sikt kunna ta emot upp till 16 patienter. För närvarande har vi fem vårdplatser i drift och kommer successivt att utöka verksamheten i takt med att teamet växer.
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team där sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden och samordningen kring patienten. Vid behov hjälper vi även andra barnflöden, vilket bidrar till ett varierat arbete och ett nära samarbete mellan olika verksamheter.
Arbetssättet präglas av barnperspektiv, delaktighet och kontinuitet. Utvecklingsmöjligheterna är många och formas utifrån både verksamhetens behov och dina egna intressen och erfarenheter.
Vi söker nu sjuksköterskor för både dag- och nattjänst. Ange gärna i din ansökan vilken tjänst du är intresserad av.
Vi söker dig som
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till varierande arbetsuppgifter, patientgrupper och förändrade förutsättningar
kommunicerar tydligt, lyhört och professionellt med patienter, närstående och kollegor
trivs med att arbeta i ett tvärprofessionellt team och bidrar till ett gott samarbete
vill utvecklas inom högspecialiserad barnsjukvård och har ett engagemang för patientens bästa
vill utvecklas inom högspecialiserad barnsjukvård och bidra med din erfarenhet i vår fortsatta utveckling av verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
svensk sjuksköterskelegitimation
erfarenhet av arbete som sjuksköterska på sjukhus
erfarenhet av arbete med sjuka barn
Meriterande:
svensk sjuksköterskelegitimation med specialistutbildning inom barn och ungdom
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kontakt
Anna Bromberg Stolt anna.bromberg-stolt@regionstockholm.se 0724570724 Jobbnummer
9992893