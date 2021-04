Erfarna sjuksköterskor sökes för att arbeta deltid! - Doktorse Nordic AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Doktorse Nordic AB

Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-12Om Doktor.seVi är ett växande företag som arbetar med sjukvårdsrådgivning både digitalt och fysiskt. Det innebär att vi är både ett vårdföretag och ett bolag inom Health-Tech.Vi har vårt huvudkontor i på Banérgatan i centrala Stockholm. På Doktor.se finns det en gedigen erfarenhet av svensk sjukvård. Vi har drivit primärvård sedan 2009, och har en djup förståelse för verksamheten.Vår vision är att vi ska bli det självklara valet vid första vårdkontakten. Våra barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och psykologer möter patienten via chatt, video eller röstsamtal i vår mobilapp, Doktor.se.På grund av Covid-19 ser vi en ny ökning av patientärenden och vi har i dagsläget därmed ett ökat behov av sjuksköterskor både dagtid, kvällstid samt helg. Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad distriktssköterska som vill jobba med digital rådgivning inom primärvårdsfrågor. Du kommer att hantera digitala patientärenden via chatt, video och telefon. Anställningsformen är allmän visstid.Vi har kontor på Banérgatan (Östermalm) och vi erbjuder möjligheten att arbeta på distans delar av din arbetstid. Arbetsgruppen består av ett härligt gäng som som samarbetar och har kul tillsammans.Om du tycker detta låter spännande och utvecklande så vill vi erbjuda dig:Att arbeta från mysiga lokaler i centrala Stockholm eller på distans om så önskasMöjlighet att arbeta på distans delar av din arbetstidFrihet under ansvarDelaktighet och möjlighet att påverkaEn trivsam och bra arbetsmiljöTydliga arbetsuppgifter och ansvarsområdenDe bästa förutsättningar att för dig som anställd att tillhandahålla den bästa kvalitativa servicen till våra patienterFriskvård och kollektivavtalVi vill att du bidrar med:Har minst 5 års erfarenhet som sjuksköterska eller DistriktssköterskaErfarenhet från telefonrådgivningTrygg med att ha dator som arbetsverktygHög grad av engagemang och flexibilitetGod arbetsförmågaRespekt och empati, både till medarbetare och patienterVänlighet, ärlighet och resultatHar stor servicekänslaTycker om utmaningarVill trivas och ha kul på jobbetÖvrig informationStart: Så snart som möjligtPlats: Banérgatan 10 (Östermalm) eller helt på distans om så önskasOmfattning: Deltid 50%Anställningsform: Tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 50%. Provanställning tillämpas.Lön: Enligt överenskommelseFör frågor, ring HR-Generalist Sandra på 073 44 33 482. Ansök genom att bifoga CV och personligt brev via länken "skicka ansökan" nedan. Vänligen notera att vi inte tar emot några ansökningar via email med hänsyn till GDPR.Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-12Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-30Doktorse Nordic AB5685351