Erfarna sjuksköterskor äldreomsorgen, lön inkl. bonus från ca 60 000 kr/mån
2026-04-29
Vill du uppleva en sommar i Umeå? Långa ljusa nätter, fina stränder, närhet till natur och kultur och äta god mat på en härlig uteservering? Är du sjuksköterska och vill arbeta inom äldreomsorgen i Umeå kommun i sommar? Då är du varmt välkommen med en ansökan! Dina insatser kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig!
Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill att de ska ha möjlighet till både återhämtning och semester. För att behålla en god arbetsmiljö och fortsatt hög patientsäkerhet även under sommaren söker vi nu sjuksköterskor som kan stärka våra team - med möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren. Vi välkomnar din kompetens som sjuksköterska till alla våra verksamheter: vård- och omsorgsboende, hemsjukvård samt kvälls- och nattpatrullen.
Vill du veta mer om hur det är att jobba inom Hälso- och sjukvård i kommunen kan du hitta information här: Hälso- och sjukvård - Umeå kommun (umea.se)
Hos oss erbjuder vi bland annat:
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet.
För dig som har mer än 3 års erfarenhet erbjuder vi 6250 kr extra/vecka som innebär 25 000 kr/ månad utöver din grundlön under perioden 260622-260816. För att vara bonusberättigad enligt detta erbjudande behöver du vara inskolad samt arbeta sammanhängande under hela den angivna perioden.
Inför sommaren 2026 kan vi erbjuda sjuksköterskor som är skriven i annan kommun gratis boende i mån av plats.
Om jobbet
Inom Umeå kommun jobbar du som sjuksköterska med hälso- och sjukvårdsinsatser, du hanterar läkemedel, dokumenterar, gör bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus. Som sjuksköterska inom äldreomsorgen i Umeå kommun kan du arbeta inom följande verksamhetsområden: Vård- och omsorgsboende, hemsjukvården och kvälls- och nattpatrullen.
Om dig/du som söker
Är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av yrket. Du behöver ha B-körkort. Det är meriterande om du har specialistutbildning mot distrikt, geriatrik eller psykiatri.
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska kompetensen. Det innebär att du behöver trivas med att ta ansvar, ha god initiativförmåga och kunna arbeta självständigt. Du bidrar också till ett gott samarbete genom tydlig och respektfull kommunikation med andra professioner. Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare och anhöriga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvälls- och nattarbete har en arbetstidsförkortning på 34,33 h/v.
Välkommen med din ansökan!
Övrigt
Anställningen avser semestervikariat, med möjlighet till förlängning. Tillträde och slutdatum sker enligt överenskommelse. Intervjuer, urval och tillsättning sker löpande. Umeå kommun tillämpar individuella och differentierad lönesättning.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
