Erfarna samordnare fastighet och lokalförsörjning
Statens institutionsstyrelse
2025-10-07
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-10-07Dina arbetsuppgifter
Statens institutionsstyrelse söker nu erfarna och samhällsengagerade utredare till sektionen för lokalförsörjning.
Sektionen för lokalförsörjning har uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva, trygga och säkra lokaler. SiS har behov av lokaler för boende, skolverksamhet, idrotts- och fritidsaktiviteter samt administration. I dagsläget bedriver vi verksamhet i ca 220 000 kvm förhyrda lokaler. Lokalernas ålder, standard och ändamålsenlighet varierar och många byggnader är inte anpassade till dagens verksamhet. För att på bästa sätt möta upp verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler arbetar vi parallellt med både nyproduktion och renovering eller ibland avveckling av de äldre byggnaderna.
Som erfaren samordnare kommer du ansvara för eller delta i utredningar och handläggning av olika fastighets- och lokalförsörjningsfrågor. Du representerar fastighetsavdelningen i olika myndighetsövergripande projekt och är då knytpunkten mellan oss och övriga delar av verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk examen inom ekonomi, juridik, arkitektur, samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning
• Erfarenhet av fastighetsbranschen och god förståelse för byggprocessen
• Erfarenhet av projektledning och goda kunskaper i projektmetodik
• God förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska
• Mycket god kunskap i Officepaketet eller motsvarande samt hög it-mognad
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet
• Projektledarutbildning
För att lyckas i rollen ska du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser att du är, noggrann och strukturerad och arbetar för att prioritera och lösa ditt uppdrag på ett effektivt sätt. Vidare behöver du vara proaktiv och trivas med att vara ett stöd till kollegorna på sektionen. Det är viktigt att du har god förmåga att förklara och kommunicera på ett enkelt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
SiS erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete. Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Vi erbjuder även kompletterande ersättning vid föräldrapenning.
Tjänstgöringsort: Solna.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025-11-02
Referensnummer: 2.9.1-7963-2025
Arbetsprover kommer vara en del av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
