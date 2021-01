Erfarna säljare sökes till ett av Sveriges hetaste tillväxtbolag - FB Supportteam AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

FB Supportteam AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-01-22Vi söker innesäljare som vill anta nya spännande utmaningar och som är nyfikna på säljbranschen.Letar du efter nya utmaningar och spännande utvecklingsmöjligheter? Vi söker dig som är målmedveten och har ett intresse för säljbranschen. Vi arbetar i ett varierat klimat i en innovativ bransch, med goda möjligheter för dig att växa vidare tillsammans med oss.2021-01-22Jobbet faller inom kategorin telemarketing och innebär att du ringer som innesäljare till befintliga och nya företagskunder från vårt kontor i Stockholm, Kista.Genom att arbeta som B2B-säljare på Vendo förser du kunden med säkerhetslösningar genom god service, attraktiva erbjudanden och kompetens. För rollen krävs det en social kompetens som hanterar båda sidorna av en dialog - en duktig talare som även behärskar konsten att lyssna. Vi erbjuder vi dig utbildning och daglig personlig coaching inom kommunikationsteknik, självkänsla och ledarskap. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna till att kunna ta dig från där du är idag till din fulla potential.En av våra värderingar är långsiktighet. Vilket innebär att vi gärna ser att du vill arbeta långsiktigt med oss och utvecklas tillsammans med vårt team av duktiga säljare och ledare. Det finns goda möjligheter att avancera inom företaget och axla nya roller som leder till större ansvarsområden med bättre förmåner. Vi ser gärna att du är en målmedveten person som vill klättra i karriären och utvecklas så mycket som du kan, vill och vågar.Vi arbetar aktivt för att utveckla nya talanger inom försäljning och ledarskap med målet att skapa en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi erbjuder dig en arbetsplats inom en spännande bransch med goda möjligheter att påverka din egen lön.Vendo är ett innovativt sälj- och servicebolag med ett framgångstänk som präglas av härliga individer som alla vill utvecklas. För oss är det viktigt att du ska trivas och verkligen vilja gå till jobbet varje morgon. Vår arbetskultur och klimatet vi har på kontoret är därför något vi prioriterar för att bidra till en positiv energi och stämning.Våra uppdragsgivare är främst verksamma inom säkerhetsbranschen. Vårt arbete innebär bland annat att vi bidrar till nollvisionen inom bostadsbränder och att helt kunna förebygga att bolags- och identitetskapningar förekommer i Sverige. Idag är vi över 70 medarbetare som jobbar med Vendo antingen internt eller externt med att öka vardagssäkerheten hos våra uppdragsgivares kunder i Sverige. Vi är en växande start-up med ambitionen att kunna bidra till en bättre och tryggare vardag för allmänheten, med hjälp av moderna tjänster av högsta kvalité.Vi söker dig somÄr tävlingsinriktad och målmedveten.Är stresstålig och kan jobba med högt tempo.Behärskar svenska både i tal och skrift.Har rätt inställning och höga ambitioner.Är bekväm med att ta emot feedback och har en vilja att utvecklas.Har tidigare erfarenhet av telemarketing.Vi erbjuder digProdukt- & säljutbildning. Samt exklusiva utbildningar av Arndts Sales Academy vid utvalda tillfällen under året.Fasta löner och generösa provisioner.Personlig daglig coachning så att du utvecklas på bästa möjliga sätt.Möjligheter att jobba långsiktigt och klättra inom bolaget.Säljtävlingar med fina priser månadsvis.Heltidstjänster (Arbetstid 8.30-17.00).En härlig gemenskap och regelbundna AWs med olika teman.Intervjuer sker löpande, så ansök nu så bokar vi in en arbetsintervju tidigast möjligt!Jobbtyp: HeltidLön vid fast anställning: 20 000,00kr till 40 000,00kr /månadLär känna oss ännu bättre via våra sociala medier:Facebook ( https://www.facebook.com/vendosales) Vendosales ( https://vendosales.se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-11FB Supportteam AB5537405