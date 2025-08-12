Erfarna säljare sökes till EL-projekt!

Talktell AB / Säljarjobb / Kristianstad
2025-08-12


Visa alla säljarjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Talktell AB i Kristianstad, Malmö, Växjö eller i hela Sverige

Vi söker nu en driven och motiverad telefonförsäljare till vårt team inom EL-projekt. Om du har passion för försäljning och vill arbeta i en stimulerande och dynamisk miljö, är detta din chans!

Publiceringsdatum
2025-08-12

Dina arbetsuppgifter
• Kontakta potentiella kunder för att sälja vårat EL-projekt
• Bidra till en hög försäljningsstandard genom effektiv kommunikation
• Delta i säljaktiviteter och tävlingar för att uppnå gemensamma mål
• Arbeta i en öppen kontorsmiljö som främjar samarbete och kreativitet

Vi söker dig som har:
• Relevant erfarenhet inom telefonförsäljning
• Ett starkt sälj och förmåga att bygga relationer
• Utmärkt kommunikations- och presentationsförmåga
• En positiv attityd och ambition att nå och överträffa nya mål

Vi erbjuder:
• Provisionsbaserad lön utan tak - din potential är obegränsad
• Tävlingar - för att hålla motivationen uppe och belöna prestationer
• Dynamiskt team - med engagerade och stödjande kollegor
• Öppet kontor med stora ytor - för en inspirerande arbetsmiljö

Är du redo att ta din karriär till nästa nivå? Skicka din ansökan till rekrytering@talktell.se
Vi ser fram emot att få veta mer om dig!

Välkommen till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail eller hemsida
E-post: rekrytering@talktell.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EL Kristianstad".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talktell AB (org.nr 559522-7546), http://www.talktell.se
Widellsgatan 6 (visa karta)
291 54  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9454881

Prenumerera på jobb från Talktell AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Talktell AB: