Erfarna säkerhetsskyddskoordinatorer för ett starkare försvar
Försvarets Materielverk
2026-01-12
Har du flerårig erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor och vill använda din kompetens där den verkligen gör skillnad? På FMV söker vi nu erfarna säkerhetsskyddskoordinatorer till olika delar av vår verksamhet - i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge är ditt arbete avgörande för ett effektivt och sammanhållet säkerhetsskydd. Hos oss får du en viktig roll där du aktivt skyddar verksamhet som är central för Sveriges försvarsförmåga och får möjlighet att påverka och utveckla säkerhetsskyddet på riktigt.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
I rollen som säkerhetsskyddskoordinator verkar du i en stödjande, rådgivande och utbildande funktion inom hela säkerhetsskyddsområdet - informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Du är ett viktigt stöd till såväl chefer som medarbetare och bidrar till att säkerhetsskydd blir en naturlig och integrerad del av verksamheten.
Du planerar, tar fram och genomför utbildningar inom säkerhetsskydd och säkerställer att gällande lagar, förordningar, regelverk och interna styrningar efterlevs. Arbetet innebär även deltagande i planering och uppföljning, genomförande av utredningar samt framtagande och sammanställning av rapporter. En central del av uppdraget är att aktivt bidra till utvecklingen av verksamhetens säkerhetsskyddsarbete.
I vissa delar av organisationen är du ensam i rollen som säkerhetsskyddskoordinator, i andra arbetar du tillsammans med ett mindre antal kollegor. Oavsett placering ingår du i ett etablerat myndighetsövergripande nätverk där säkerhetsskyddskoordinatorer samverkar och delar erfarenheter.
Tjänsterna är placerade i Stockholm. Tjänsteresor kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har aktuell och relevant flerårig erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du har utbildning inom säkerhetsskydd. Det gäller även erfarenhet av att planera och leda arbete med mindre grupper. Vi ser det som en fördel om du har relevant och aktuell erfarenhet av tillämpning av regelverk, signalskydd, IT-säkerhet, säkerhetsrelaterade analyser eller utredning av säkerhetsincidenter. Önskvärt men inget krav är om du tidigare har arbetat i en organisation med höga krav på integritet och säkerhetsmedvetenhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har ett gott omdöme. Du har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vidare har du en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer framåt. Då rollen innebär kontakt och samarbete med flera olika parter är det också viktigt att du tycker om att samverka med andra och har god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser utmanande situationer på ett konstruktivt sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
