Erfarna rivare inom service sökes till växande team
Gr8 partner group AB / Grovarbetarjobb / Göteborg
2025-12-10
Vi söker nu erfarna rivare för direktrekrytering till ett Göteborgsföretag. Här blir du en del av av ett engagerat team.
Som rivare kommer du att arbeta med varierande uppdrag hos kund - både hos företag och privatpersoner. Du ansvarar för att planera, genomföra och slutföra arbeten med hög kvalitet och god servicekänsla.
Har minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av rivningsarbete
Erfarenhet av servicejobb
Är noggrann, självgående och har god fysik
Har B-körkort
Trivs med att jobba i team och bidra till en positiv arbetsmiljö
God svenska i tal och skrift
Plats: Göteborg med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och schyssta villkor
Ett stabilt företag med bra arbetsledning och tydlig struktur
Möjlighet till utveckling inom bygg och rivning
Arbetskläder och utrustning
Hos GR8 Partner Group är du inte bara en arbetare - du är en viktig del av laget. Vi tror på långsiktiga samarbeten och att skapa en arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas.
Ansök nu!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: Ansok@gr8partner.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gr8 partner group AB
(org.nr 559344-4804) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gr8 Partner Group AB Jobbnummer
9637567