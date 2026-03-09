Erfarna radiokemister till Karolinska Theranostics Trial Center
2026-03-09
Theranostics Trial Center (TTC) är Sveriges första center med fokus på kliniska prövningar med radioaktiva läkemedel.
Här blir du en del av ett multidisciplinärt team med spetskompetens inom radiofarmaci, dosimetri, nuklearmedicin och onkologi, alla med stort engagemang för våra patienter. Hos oss får du en unik möjlighet att arbeta i en verksamhet som ligger i den absoluta framkanten inom precisionsmedicin! Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en arbetsplats i framkant, med ett av Europas största och mest avancerade radiofarmacilaboratorier på BioClinicum i Solna
ett team som värdesätter erfarenhet, idéer och initiativ, där du får möjlighet att påverka processer, metodutveckling och arbetssätt
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Tillsammans med Radiofarmacisektionen blir vi cirka 35 kollegor med ansvar för en omfattande produktion och avancerad utveckling av radiofarmaka för diagnostik och radionuklidterapi. Vi tillverkar ett brett spektrum av radioaktiva läkemedel baserade på radionuklider med varierande halveringstider, från kortlivade isotoper som C-11, Ga-68, F-18 till långlivade som Lu-177, Zr-89 och Ac-225 etc. Du kommer att arbeta i en högteknologisk och regulatoriskt styrd GMP-miljö där din förmåga att förstå, felsöka, utveckla processer och dokumentera är central.
I denna tjänst kommer du att främst jobba med:
utveckling, optimering och framtagande av syntesmetoder och processer för radiomärkta substanser
automatisering av processer på olika syntesmoduler
translation och uppskalning av synteser från preklinisk till klinisk fas i nära dialog med forskare, sponsorer och regulatoriska funktioner
GMP validering av nya radioaktiva läkemedel
daglig produktion av radiofarmaka för både patienter och studier
problemlösning i realtid och avvikelsehantering
framtagning av nya rutiner, instruktioner och GMP-relaterade dokumentation
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen
tar ansvar för din uppgift och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare
kommer med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.KvalifikationerKvalifikationer
Universitets- eller högskoleexamen inom radiokemi, läkemedelskemi, organisk kemi eller annan relevant utbildning
Goda kunskaper inom radiokemi och/eller synteskemiutveckling
Meriterande:
Erfarenhet av GMP validering, läkemedelstillverkning och/eller synteskemi
Vana att skriva rutiner och andra instruktioner på engelska
Gärna disputerad inom radiokemi eller närliggande område
Teknisk skicklighet och intresse för att arbeta nära avancerad laboratorieutrustning
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper inklusive förmåga att arbeta effektivt i teammiljö och bidra till samarbete och sammanhållning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Ersättning
Månadslön Så ansöker du
