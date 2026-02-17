Erfarna projektledare till enheten Stadsrum projekt
2026-02-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Vill du leda investeringsprojekt som formar Stockholms parker, torg och offentliga rum? Vi söker två erfarna projektledare som vill arbeta med stadens gröna och offentliga miljöer i projekt med stort genomslag och tydligt hållbarhetsfokus.
Välkommen till oss
Vi befinner oss i en expansiv fas där våra frågor, projekt och budgetuppdrag fått ett allt större fokus de senaste åren. Med betydande investeringsmedel för stadens offentliga rum finns stora möjligheter att, även utan omfattande nybyggnation, skapa utveckling och förbättring i Stockholms vardagsmiljöer. Arbetet präglas av ett tydligt framtidsfokus och omfattar bland annat frågor om trygghet, klimat och miljö.
Enheten Stadsrum projekt är en del av avdelningen Stadsmiljö. Vi arbetar med investeringsprojekt för stadens platser, torg och parker. Enheten arbetar också strategiskt och med planering av Stockholms gatuträd. Vi består idag av 14 medarbetare i olika specialistroller och en enhetschef. Nu söker vi två erfarna projektledare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och värnar om en god arbetsmiljö. Samtidigt är vi en framåtsyftande enhet som aktivt utvecklar arbetssätt, testar nya lösningar och driver våra frågor med engagemang och ansvar.
Utöver detta erbjuder vi:
flexibla arbetstider
friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter
möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet
möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan
goda möjligheter till personlig utveckling, kompetensutveckling samt delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Läs mer om våra förmåner här
Din roll
Som projektledare hos oss leder du projekt som formar hur stadens offentliga rum fungerar i vardagen, från tidiga avvägningar kring användning och skötsel till genomförande och uppföljning i drift. Du arbetar i många spännande projekt inom ett område som är högt prioriterat på trafikkontoret.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av att
• leda och driva park-, torg- och kajprojekt från tidiga skeden till systemhandling samt i vissa fall ansvara för projekt även under byggnation
• ansvara för projektens ekonomi, tidplan och uppföljning
• styra och samordna konsulter och entreprenörer samt berörda interna och externa aktörer
• samordna stadsdelsförvaltningarnas, driftens och projektets behov i utformningen av platsen samt säkerställa att lösningar är långsiktigt förvaltningsbara
• delta i strategiska arbeten inom kontoret exempelvis teknisk handbok och projekthandboken
• bemanna och driva budgetuppdrag som tilldelas enheten
• delta i förbättringsarbetet med kontorets investeringsportföljer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
relevant högskoleutbildning inom samhällsplanering eller samhällsbyggnad, alternativt är utbildad landskapsarkitekt eller landskapsingenjör
mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
aktuell och dokumenterad erfarenhet av projektledning och projekteringsarbete inom komplexa gatu-, torg- eller stadsbyggnadsprojekt
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet (anställd eller konsult)
erfarenhet av ombyggnads- eller upprustningsprojekt i befintlig stad
erfarenhet av dagvatten-/BGG-lösningar.
Vi söker en trygg och kvalificerad projektledare som tar ansvar och driver arbetet självständigt och strukturerat. Du har förmåga att väga samman olika behov och perspektiv, göra avvägningar och fatta beslut även när förutsättningarna förändras.
Du kan omformulera och tydliggöra projektmål när det behövs, prioritera mellan olika intressen och stå för dina ställningstaganden. Rollen innebär många kontaktytor, och du har förmåga att skapa samsyn mellan berörda förvaltningar, konsulter och andra aktörer.
Du är lyhörd och tydlig i din kommunikation, och kan både förhandla och sätta gränser när det krävs för att nå projektets mål.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
